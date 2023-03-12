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戲說從頭／田中千繪「婚姻結業2」陷不倫戀 激情床戲曝光

記者杜沛學／綜合報導
田中千繪(右)與尹昭德，在台劇「婚姻結業式2」上演不倫床戲。（圖：公視台語台提供）
田中千繪(右)與尹昭德，在台劇「婚姻結業式2」上演不倫床戲。（圖：公視台語台提供）

日本女星田中千繪加入台劇「婚姻結業式2」演出，劇中圍繞從日本流傳而來的婚姻概念「卒婚」，指的是不用離婚的幸福選項。而田中千繪飾演因在婚姻中失去自我，與先生離婚後來到台灣，一面當翻譯一面經營部落格，探討女性感情議題，藉由日本人的角度，並帶著感性的日文口白，來看台灣與日本的卒婚有何不同。

田中千繪分享，由於選擇卒婚的通常是年紀再大一點的夫妻們，所以目前只知道媽媽的朋友和她先生曾經是卒婚的狀態，女方因此感到自由的呼吸空間且自在開心。田中千繪認為卒婚是一個非常健康的婚姻關係，為了硬要維持婚姻而常常見面吵架反而才是很不健康的關係，人與人之間都需要一些適當的距離才能維持一個好關係，因此自己非常支持卒婚。

劇中張本渝與尹昭德進入「卒婚」狀態，張本渝決定盡力做好母親的責任並展開獨居且獨立的新生活；而尹昭德則與田中千繪則是兩個空虛的心靈相遇，感情一發不可收拾，兩人在第二集就上演激情的不倫床戲。田中千繪劇中在寫部落格的時候提到，尹昭德講出全天下外遇男人都會說的一句話「就算沒有妳，我也會離婚」，而且這句話會讓小三的罪惡感全消。

在被問到日本是否也有這種外遇男經典語錄時？田中千繪笑說，日本反而有「講出『就算沒有妳，我也會離婚』的已婚男人絕不會離婚」的說法，剛好和台詞的意思相反，因而覺得很有意思。

田中千繪並透露，當初看到這句台詞時心中頗為複雜，因為不該在對方還沒離婚的狀況下打擾別人的婚姻，但想到尹昭德與劇中離過婚的自己處境又好像可以接受，不過還是希望對於自己的婚姻能夠負責，要談段健康的戀情才對。

戲外田中千繪與范逸臣認愛，提到白色情人節將至，她甜蜜笑說，學生時期覺得這些節日很重要，但現在是跟另一半開心度過每一天，不特別慶祝這些節日。

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