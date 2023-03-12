張雨生離世25年 陶晶瑩哽咽曝「最遺憾一句話」

陶晶瑩壓軸演出。（記者吳致碩／攝影）

台灣歌手張雨生逝世25年，在華語樂壇的地位難以抹滅，日前由黃韻玲領軍，攜陶晶瑩、陳綺貞、陳子鴻、韋禮安、告五人、9m88、小男孩樂團、U:NUS、TRASH等歌手，齊登台北流行音樂中心開唱，致敬這位傳奇才子。

陳綺貞獻唱「天天想你」，黃韻玲鋼琴伴奏助陣，兩代文青女神同台讓粉絲驚喜萬分。陳綺貞雖未曾見過張雨生本人，創作路上仍深深受他啟發，她與張雨生都是雙子座、畢業於政大，也都參加過木船民歌比賽，她表示：「我在政大的校園漫步時，也想過，這是學長也曾經唸書、漫步的地方，我們也在相同的學校禮堂演唱著自己寫的歌。」

壓軸登場的陶晶瑩邀來資深音樂人陳子鴻和政大YEAH樂團，合作演唱英文經典老歌「desert moon」，這首歌是張雨生當年參加歌唱比賽所選唱的；與張雨生有著深厚交情的陶晶瑩回憶：「當時雨生做完阿妹的專輯後，特別跟我說：『下一張就是你哦！』沒想到後來就發生意外。現在想起來其實有點遺憾，不過對我來說也算是一種鼓勵，因為他很了解我的聲音，所以想幫我製作專輯，只是發生了這個意外，我們就天人永隔。」