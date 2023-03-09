賴雅妍當香港天王嫂 慘遭掐脖摔下樓

賴雅妍(圖)在電影「斷網」與郭富城演夫妻。(記者王聰賢／攝影)

台灣女星賴雅妍主演懸疑動作港片「斷網」，與郭富城扮夫妻，她爆料郭富城會私下與全劇組分享女兒照片，常誇女兒調皮可愛，「不過他大部分時間很專注在角色當中，還會做角色的個性分析」，會不會因此憧憬家庭？她點頭直呼：「多少有一些。」

賴雅妍先前拍過「花椒之味」，雖曾苦練粵語，但還是不太會聽，不過郭富城相當貼心，只要有她在，就會改講普通話，「會讓我感到很安心」。

片中賴雅妍上演不少打戲，透露導演 要求要「真的要弄死對方」的感覺，不過她說幸好先前演出「逃出立法院」就訓練過怎麼拍動作片，「而且現場都有很好的安全措施 」，一場樓梯打戲她拍了16小時，「體力上還好，有點筋疲力盡是好的 ，因為更真實。」她說和對方無論掐脖子、抓頭髮，「真的往死裡打」，對方更在滾下樓梯時把頭撞到流血，「那是唯一一個驚恐的點」。

賴雅妍提到雖然「斷網」主打網路犯罪，但想呈現的是「雖然全城斷網，但唯一沒斷的是牽掛跟親情」，也提到自己在家都會把手機 、平板電腦的鏡頭遮起來，防止駭客 入侵偷拍，「但是駭客如果入侵，應該也會覺得我的生活很無聊吧，都是拍一些食物」，至於有沒有因此學到電腦知識？她笑說郭富城飾演的老公都沒有把工作帶回家，所以沒有。