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改走辣妹風 子瑜小露乳溝 IG粉絲破千萬

記者梅衍儂／綜合報導
子瑜最近一改清純風格，改走辣妹路線。(取材自Instagram)
子瑜最近一改清純風格，改走辣妹路線。(取材自Instagram)

韓團TWICE台灣成員子瑜最近一改甜美風，在頒獎典禮上大方放送深溝，讓不少粉絲直呼子瑜改走辣妹風了。

TWICE最近來美參加「Billboard's 2023 Women in Music」頒獎典禮，獲得「突破獎」肯定，並表演英語單曲「MOONLIGHT SUNRISE」，子瑜穿著低胸打歌服，乳溝相當吸睛。她在IG限時動態分享與日籍團員Mina的合照，上頭寫著「MiTzu」以及愛心符號，足見好感情。

而去年5月16日開通個人Instagram帳號的子瑜，日前迎來粉絲追蹤數破千萬大關，不到一年就達成如此驚人成就，超越天王周杰倫（周董）、天后蔡依林（Jolin），成了最多人追蹤Instagram的台灣藝人。

TWICE全員在去年5月開通個人Instagram，立刻吸引大批粉絲追蹤，周子瑜是繼日本籍團員MOMO後，第二位達成千萬人追蹤成就，可見她的魅力非凡，大批粉絲留言祝賀她，「恭喜第一個台灣人1000萬」、「屋哩子瑜真的是我們的驕傲」。

周子瑜自2015年以女團「TWICE」的身分闖蕩南韓演藝圈，擁有仙女級美貌的她，常因「太漂亮」登上熱搜榜，2016年參加「偶像運動會」中的那張傳奇射箭動圖，更在推特上面超過4萬人轉發，包括「雷神索爾」導演泰卡維迪提和「麻辣賤諜」導演保羅費格，美貌驚艷好萊塢兩位大導演。

子瑜IG突破一千萬人追蹤。(取材自Instagram)
子瑜IG突破一千萬人追蹤。(取材自Instagram)
子瑜和Mina合照小露乳溝。(取材自Instagram)
子瑜和Mina合照小露乳溝。(取材自Instagram)

導演 周杰倫 好萊塢

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