大S、具俊曄不捨詹雅雯3度開腦 甜曝1約定讓人哭了

具俊曄、大S夫婦送水果花籃替詹雅雯打氣。（取材自臉書）

台灣「金曲歌后」詹雅雯2日迎來56歲生日，卻向粉絲透露即將進行第3次的腦部手術，身體狀況令人擔憂，稍早透過社群分享具俊曄 、大S 夫婦以及小S 送來的花籃，她感動地說：「我的偶像大S 、具俊曄歐巴、小S送來的花…我眼眶紅了，字字句句，善言善語…慈悲的祝福…我心一酸～淚流不止…謝謝您們的善心念給予我力量。我會加油！我會勇敢！」

具俊曄、大S夫婦送上水果花籃，裡面有草莓、蘋果、梨子等，大S在卡片上寫著：「親愛的雅雯好，無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分。相信妳一定很辛苦，但是我一直在心裡為妳禱告！無論未來如何，我們最後還是會相遇。佩服妳的勇氣！欣賞妳的才華！願妳無懼、戰勝病痛！下次的演唱會我一定要去！辛苦了，加油！」

具俊曄卡片寫說：「雅雯好，我是酷龍的光頭。一年前我來到台灣尋找愛人，我老婆熙媛經常提起妳的事，所以本來很希望有機會見上一面的…但是聽到妳生病的消息，我也覺得心裡很難過，妳一定要加油，不要失去勇氣。希望妳能找回健康，我想親眼見到妳重新站在舞台上的樣子。請一定要克服這個病情，期待能直接見面的日子！加油！」夫婦都想朝聖她的演唱會，不過詹雅雯今年要專心靜養，希望明年可以跟粉絲碰面。

小S的卡片寫著：「雅雯你好，我是小S，看到你每一次的勇敢堅強,都讓我感動又心疼！很多人都在為你加油，我也是其中一個，一定要加油喔！」