每次接觸都被療癒 郭書瑤：心情低落都會找孩子玩

郭書瑤響應小樹苗公益計畫獲贈特殊孩童「謝謝」畫作。（Mayhoya靈氣精油提供）

台灣藝人郭書瑤熱心公益不遺餘力，應精油創辦人瑪林邀請，擔任小樹苗公益計畫活動大使，走進台北特殊教育 學校，除了陪伴孩子們之外，也透過氣味探索、藝術共創等活動，帶著孩童們探索感官。這群3到5歲的孩子們甚至主動牽起郭書瑤的手逛校園，獲得孩子們親手繪製的「謝謝」畫作，郭書瑤表示：「今天參與其中，看了有一點心酸酸的，但同時也感受到溫暖，因為多了一種方式讓這些特別的小朋友們被療癒。」

郭書瑤與孩子們一起進行蓋手掌印、種植花草活動，感受大自然，郭書瑤透露每一次與小朋友接觸都被療癒，認為他們非常真誠且直接，「我有時在心情不好或低落時會去找小朋友玩，就彷彿回到童年，事情其實都很簡單，像孩子們找回最初的感受，現實生活中困難或糟糕的事情就沒有這麼不舒服了。」