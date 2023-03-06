經典台片「悲情城市」3年內不上串流 出品人曝原因

「悲情城市」3年內不會上串流平台。（國家影視聽中心提供）

經典台灣電影 「悲情城市」重返大銀幕票房亮眼，更吸引英、法、德、日、韓等外國片商洽詢電影上映事宜，出品人邱復生說，為尊重電影的戲院映演質感，3年內不會上串流平台。

邱復生今天透過片商分享，「悲情城市」3年內只會在戲院大銀幕放映，因為無論是當時台灣的風物景色或演員渾然天成的表演細節，在大銀幕才能細細品味，並沉浸於導演 侯孝賢的「侯式語言」敘事魅力。目前海外已有多國片商積極洽詢要讓「悲情城市」在當地上映。

「悲情城市」上映後也引起影迷在社群媒體 貼文迴響，本片榮獲金馬影帝的已故演員陳松勇，片中正港又直白的台語，更深獲共鳴，尤其他的經典台詞：「咱本島人最可憐，一下日本人、一下中國人，眾人吃，眾人騎，沒人疼！」成為社群中最常被引述的金句。

陳松勇生前曾被封為「全台灣罵三字經最霸氣的男人」，影迷在「悲情城市」裡也領教到他淋漓盡致的「問候語」。從電影開場2分多鐘的一句：「X！電現在才來！」到2小時後陳松勇中彈倒地，片商保守估計共說了30多句台味十足的「問候語」。

片中飾演陳松勇大老婆的金馬影后陳淑芳，也透過片商特別推薦大家來「看陳松勇學正港台灣話」。陳淑芳笑說：「阿勇真是個奇葩！他的『口頭禪』很多，有3字、5字、7字，但句句都是有所本，他小時候唸過一年漢文私塾，當年還出書教人如何講台灣俚語。」

陳淑芳透露，「阿勇沒學過演戲，也沒有很高學歷，但不只寫了一手好字，也懂很多台語典故，聽不懂的人可能覺得他是在罵人，但其實那都是台灣話，也是他的口頭禪。」陳松勇還曾出過「陳松勇訐譙」、「陳松勇新訐譙」兩本書，教人品味台灣俚語之美，書中還強調「訐譙」一詞意指大聲罵人，未必是髒話。

合作過多次的兩人，在「悲情城市」演夫妻得心應手，一來一往全靠默契，陳淑芳回憶說：「我們的台詞沒照著劇本走，都是即興發揮。」她也分享當時拍戲空檔，陳松勇會一手拿菜籃，一手牽著她的手去菜市場買菜，很自然地跟攤販說：「這是阮水某啦！」讓她至今想起還是好氣又好笑。