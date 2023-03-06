李聖傑隔3年回歸 清唱「痴心絕對」揭序幕

李聖傑生日音樂會，以清唱「痴心絕對」揭開序幕。（圖：華納音樂提供）

闊別三年，李聖傑日前於Zepp New Taipei舉行「最美的遺憾生日音樂會」，一開場就以清唱版「痴心絕對」揭開序幕，現場座無虛席，讓李聖傑相當感動：「看到大家說票很難搶，謝謝大家對我音樂的支持。」他還邀來葉瑋庭擔任演唱嘉賓，兩人同台合唱「Shallow」，美聲掀起全場歡呼。

李聖傑獻唱多首歷年經典歌，並在漆黑中清唱一小段「痴心絕對」登台，像是正式宣告三年後的回歸，事後他笑說：「大家都一直問我第1萬次什麼時候才要唱，今天這應該算是9999.1次！」直言第1萬次，要留到心目中最具代表性的那一場。在唱到「I Swear」時，李聖傑分享說：「這首歌已25年沒唱，今天是第一次唱給大家聽；這首是我在1997年參加『超級新人王』時唱的歌，也因這首歌我才能幸運踏入圈子。」

他與葉瑋庭還翻唱經典電影 主題曲「Shallow」，掀起全場高潮。葉瑋庭笑說：「平常的我，是一個一歲多孩子的媽，今天難得能出來放風，很開心可以來這裡玩。」她更開玩笑說：「只唱一首歌太少，剛剛跟同事說把李聖傑鎖在廁所，再讓我多唱一首。」