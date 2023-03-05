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周杰倫雪梨開唱超時恐有高額罰金 霸氣嗆：哥無所謂

記者許晉榮／即時報導
周杰倫4日前進澳洲雪梨舉辦「2023嘉年華世界巡迴演唱會」。（圖：杰威爾提供）
周杰倫4日前進澳洲雪梨舉辦「2023嘉年華世界巡迴演唱會」。（圖：杰威爾提供）

停滯好長一段時間，天王周杰倫（周董）近來全面重啟演唱會，4日前進澳洲雪梨舉辦「2023嘉年華世界巡迴演唱會」，不僅先送上豪華歌單，把歷年經典作品幾乎唱過一輪，下了台，他因難擋粉絲不絕於耳的安可聲呼喚，立馬重返舞台繼續飆歌，粉絲臉上盡是滿滿感動。但也因為超時嚴重，主辦單位慘被罰錢，他本人隨後也在Instagram霸氣回應。

天王真會挑日子，他開唱當天剛好美國新好男孩合唱團（BSB）及「一世代」成員哈利全都前來雪梨開唱，周董於是開起玩笑：「我們的目標是什麼？是要比他們更嗨，要比他們晚回家，讓他們知道中文歌才是最屌的！所以我要破例唱很多很多首歌曲」。

他也反問粉絲：「要不要唱到場館趕我回家？要玩這麼大嗎？我怕我明年回不來。只要你們尖叫聲夠大聲，我就會走回來唱。」果然在演出結束後，全場粉絲鼓譟吶喊「周杰倫」，千呼萬喚果又把他拉回舞台。

周董寵粉絲超時挨罰，也在Instagram限時動態表示：「罰錢哥是無所謂，歌迷開心就好。我怕的是唱到一半給我斷電！雪梨的朋友，希望你們都聽的開心，回家注意安全啊！下次見了。」還有中國網友分享，早先周董的「魔天倫」於上海巡演時，就曾因為多唱一首「七里香」超時，被罰了20萬人民幣（約2.9萬美元），這次雪梨的超時恐將面臨更高額的罰款。

周杰倫在Instagram限時動態中表示，不在意因演唱會超時而被罰錢。（取材自I...
周杰倫在Instagram限時動態中表示，不在意因演唱會超時而被罰錢。（取材自Instagram）

周杰倫 澳洲 哈利

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