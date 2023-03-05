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林志玲被家暴照片流出？ 是韓星舊照啦

記者陳建嘉​​／綜合報導​
稱林志玲被家暴的照片女主角，其實是南韓女星李敏英。（取材自微博）
稱林志玲被家暴的照片女主角，其實是南韓女星李敏英。（取材自微博）

林志玲2019年和放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）結婚，育有一子，近日夫妻兩人為了多照顧林志玲母親回台生活，兩人婚後感情甜蜜，近期卻在微博網上瘋傳林志玲被家暴，甚至稱她鼻子被打爛，還抹黑是台灣媒體爆的料，不過眼尖網友立刻發現這消息不僅是假的，照片中的女主角甚至不是林志玲，是南韓女星李敏英。

最近，微博瘋傳一標題「台媒爆林志玲遭家暴」，並貼出神似林志玲躺在病床上的照片，不過有一名微博網友「星娛小馬甲」立刻找出文章荒謬漏洞，一是誰會簽婚前協議不能承認被家暴，二是病床上的照片並非林志玲，而是南韓女星李敏英多年前受傷的照片，更稱讚這對夫妻相處甜蜜，「有個這樣的女神老婆，估計都得捧在手心裡了吧，誰捨得下手啊？」

網友也紛紛回應說：「又是哪個缺流量的狗仔在亂說話了」、「圖怎麼看都不像林志玲」、「就離譜」。

林志玲與AKIRA婚後幸福。（取材自微博）
林志玲與AKIRA婚後幸福。（取材自微博）

其實AKIRA去年上節目「大雲時堂」就曾表示兩人真的很少吵架，若遇到問題時的方式是理性溝通，從中取得共識。

林志玲也曾在新書「剛剛好的優雅」表示兩人有衝突時會牽著彼此的手，「至少感受到彼此的溫度」，並說好生氣後會寫信跟對方說明感受，當時還幽默自嘲：「或許也是因為我的日文，還沒有好到可以跟他吵起來的程度。」

林志玲 家暴 微博

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