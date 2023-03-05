我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

昆凌全家愛運動 爺爺赴台參賽推鉛球

記者梅衍儂、許晉榮​​／綜合報導​
昆凌人雖在澳洲，非常關心爺爺在台北的比賽。（本報資料照片）
昆凌人雖在澳洲，非常關心爺爺在台北的比賽。（本報資料照片）

春暖花開，日前在台北市立田徑場上舉辦的常青田徑國際錦標賽上，一位外國長者在東方臉孔中相當顯眼，這位來自澳洲高齡88歲的慈祥老人，原來是天王周杰倫愛妻昆凌的爺爺，而旁邊幫他熱身的男人，正是周杰倫的岳父、昆凌的老爸。

昆凌的爺爺70年前和現在對比。（圖：昆凌提供、沈昱嘉攝影）
昆凌的爺爺70年前和現在對比。（圖：昆凌提供、沈昱嘉攝影）

昆凌爺爺（Laurence Quinlivan）70年前在澳洲高中錦標賽奪下鉛球冠軍，一度是紀錄保持人，這次赴台參賽，就是想要挑戰當年的紀錄。他受訪時害羞說：「訪問比參加比賽還要緊張！」興奮表示這次突破個人紀錄，心情超好。而說起爺爺赴台參加錦標賽的契機，昆凌表示：「去年12月爺爺到台北時，他與爸爸的一位運動員好朋友談論田徑運動，並推薦爺爺來參加這次的競賽。」

昆凌的爸爸（Patrick Quinlivan）這兩周來幫爺爺訓練體能，爺爺不僅要挑戰鉛球，還有100公尺賽跑。昆凌笑說：「聽爸爸說爺爺從以前跑步都是break the record的，我應該有遺傳到愛運動的基因。」而她和周杰倫的三個寶貝也都喜歡運動，「Hathaway和Romeo姊弟倆運動細胞都不錯，喜歡的項目不同，希望妹妹Jacinda也有遺傳到。」

事實上，昆凌的爺爺在她出生前就多次到過台灣，這次除了比賽，也抽空去高雄旅行，昆凌說：「他看到高雄的交通便利又乾淨，同時也感受到高雄人的友善及熱情。」去年12月周杰倫還特地帶爺爺去阿Ken拍戲探班現場。昆凌回憶：「以前爺爺來，爸爸會帶我們去阿里山，太魯閣。」至於爺爺和爸爸如此老當益壯，有什麼祕訣？昆凌透露：「要保持經常運動的習慣和健康的心態。」

周杰倫 澳洲 阿里山

上一則

布魯斯威利病況差 前妻黛咪摩兒想方設法

下一則

掌摑事件近周年 克里斯洛克嗆：想看威爾史密斯被打

延伸閱讀

昆凌帥弟曝光 爺比賽全家總動員 他當翻譯超稱職

昆凌帥弟曝光 爺比賽全家總動員 他當翻譯超稱職
昆凌88歲爺爺現身台北錦標賽 周杰倫3寶貝遺傳親解密

昆凌88歲爺爺現身台北錦標賽 周杰倫3寶貝遺傳親解密
周杰倫登IFPI全球暢銷藝人 首位上榜華語歌手

周杰倫登IFPI全球暢銷藝人 首位上榜華語歌手
打敗紅髮艾德 周杰倫奪全球暢銷第9 首位上榜華語歌手

打敗紅髮艾德 周杰倫奪全球暢銷第9 首位上榜華語歌手

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
(噓！新聞)

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

2023-02-27 01:33
被瘋傳祕婚、懷孕，迪麗熱巴近日現身機場，再度引發熱議。(取材自微博)

瘋傳祕婚、懷孕 迪麗熱巴現身機場曝身材

2023-02-26 02:20
周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）

台全裸豔星嫁富商7年 夫分好遺產她卻為1女氣喊離婚

2023-02-28 19:49
香港名媛蔡天鳳遭殺害、分屍，驚動華人區。(取材自Instagram)

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

2023-02-26 19:48

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市