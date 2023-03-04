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炎亞綸越南行意外曝光刺青 特殊字藏「無私密碼」

記者楊起鳳／專訪
炎亞綸到越南無意間曝光了他左手的刺青。（記者楊起鳳／攝影）
炎亞綸到越南無意間曝光了他左手的刺青。（記者楊起鳳／攝影）

台灣男星炎亞綸長期關注時事，也默默獻愛心，去年開始擔任至善基金會愛心大使，並於上月27日隨基金會前往越南中部探訪弱勢家庭及貧童，他也無意間曝光了自己過年期間左手上了刺青。

炎亞綸左手臂刺了了「Altruism（無私的愛）」字樣，他表示，「想刺青很久，一直沒有想到一個能給我日常生活中能提醒的字，當一看到這個字跟來源，就沒有後悔去刺。」刺在左手的原因，是因為唱歌時可以時刻看到也提醒自己做任何事情都要有無私的愛，然後把愛送到世界各地。

他這次到越南順化，除了擔任小朋友的愛心閱讀大使，也資助的醫療計畫，第一次到越南的他透露，會想去越南其他城市看一下，看一下真正的城鄉之間的差距。「我們鄉下生活的條件與教育環境比他們還普及，一定有需要被幫助的人，可以支助的一些人。」

在越南中部地區，許多家庭無力負擔子女的教育費用上學，成了這些孩子最渴望的夢想，至善基金會25年來幫助了近9000位孩子讀書圓夢讓他們可以改變生命，也改變家庭困境，邀請社會大眾與炎亞綸一起支持至善在越南推動「愛閱讀計畫」，在當地打造一間愛心閱讀室，每年就能幫助300個孩子，開啟無邊的想像力、學習力，陪他們勇敢追逐夢想，現在起，單筆捐款滿台幣3600元（117.9美元），還贈送幾米限量「越讀書袋」。捐款網址：https://www.zhi-shan.org/donate

炎亞綸擔任至善基金會愛心大使到偏鄉進行愛心活動。（至善基金會提供）
炎亞綸擔任至善基金會愛心大使到偏鄉進行愛心活動。（至善基金會提供）
炎亞綸左手臂刺青是有無私的愛含意，時時提醒自己要有大愛。（炎亞綸提供）
炎亞綸左手臂刺青是有無私的愛含意，時時提醒自己要有大愛。（炎亞綸提供）

越南 教育

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