炎亞綸越南行意外曝光刺青 特殊字藏「無私密碼」

炎亞綸到越南無意間曝光了他左手的刺青。（記者楊起鳳／攝影）

台灣男星炎亞綸長期關注時事，也默默獻愛心，去年開始擔任至善基金會愛心大使，並於上月27日隨基金會前往越南 中部探訪弱勢家庭及貧童，他也無意間曝光了自己過年期間左手上了刺青。

炎亞綸左手臂刺了了「Altruism（無私的愛）」字樣，他表示，「想刺青很久，一直沒有想到一個能給我日常生活中能提醒的字，當一看到這個字跟來源，就沒有後悔去刺。」刺在左手的原因，是因為唱歌時可以時刻看到也提醒自己做任何事情都要有無私的愛，然後把愛送到世界各地。

他這次到越南順化，除了擔任小朋友的愛心閱讀大使，也資助的醫療計畫，第一次到越南的他透露，會想去越南其他城市看一下，看一下真正的城鄉之間的差距。「我們鄉下生活的條件與教育 環境比他們還普及，一定有需要被幫助的人，可以支助的一些人。」