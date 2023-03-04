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昆凌帥弟曝光 爺比賽全家總動員 他當翻譯超稱職

記者梅衍儂／即時報導
昆凌的弟弟（左起）、爺爺和爸爸開心在運動場合影。（記者沈昱嘉／攝影）
昆凌的弟弟（左起）、爺爺和爸爸開心在運動場合影。（記者沈昱嘉／攝影）

天王周杰倫愛妻昆凌88歲高齡的爺爺今（4日）在台北參加常青田徑國際錦標賽，周董這兩天在澳洲開唱，她分身乏術無法到場幫爺爺加油，不過她心繫比賽，爸爸隨時透過訊息與她分享爺爺一舉一動。事實上，昆凌全家人感情緊密，這回比賽可說是全家總動員，除了爸爸，昆凌的20歲弟弟Conor也現身場邊，當起爺爺的翻譯十分稱職。

弟弟和昆凌雖是同父異母，但眉眼間和昆凌十分相似。他一臉靦腆，在爺爺受訪前默默站在旁邊觀看，爺爺不會中文，昆凌爸爸被要求當翻譯時，叫住了準備開溜的弟弟：「Conor，你來，你中文比較好！」他乖乖聽話上鏡，表現得落落大方，結束後爸爸還和他握手，彷彿父子倆合作幫爺爺完成了一件大事。

爺爺受訪時表示起初會想參加比賽，就是為了跟大家一起玩，「很喜歡跟同齡人一起比賽！」還透露昆凌雖然無法到場，但事前有叮嚀他保持平常心，盡情享受比賽。前陣子周杰倫帶他去探班阿Ken，他笑說很謝謝周董帶他遊山玩水，「還可以跟小朋友一起玩，我很享受家庭時光。」

88歲高齡的他也分享長壽秘訣：「每天都積極過生活，起床保持開心的心情，去找朋友聊天。」受訪完後，昆凌的爺爺、爸爸和弟弟也展現超強社交功力，和來自香港的參賽者聊了起來，眾人站在階梯上開懷大笑，沉浸在運動場帶來的開心氛圍。

昆凌的爺爺受訪超害羞，直說比參加比賽還緊張。（記者沈昱嘉／攝影）
昆凌的爺爺受訪超害羞，直說比參加比賽還緊張。（記者沈昱嘉／攝影）
周杰倫（中）日前帶爺爺（右）去探阿Ken的班。（取材自IG）
周杰倫（中）日前帶爺爺（右）去探阿Ken的班。（取材自IG）
昆凌和家人感情非常好。（取材自IG）
昆凌和家人感情非常好。（取材自IG）

周杰倫 澳洲 香港

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