20年前離婚恩怨… 陳冠霖控打人 鄭仲茵掀家暴

鄭仲茵日前對前夫的發言，引起不小的反彈。（本報資料照片）

台灣女星鄭仲茵與陳冠霖20年前離婚恩怨再度被搬上檯面，陳冠霖日前發聲反擊日前鄭仲茵受訪時，提及他沒盡父親責任的說法，曬出怒嗆前妻「惡人先告狀」，媒體詢問鄭仲茵想法，她先是回應「我說的都是事實，歡迎調閱通聯紀錄，我坦蕩蕩的。」晚間再發文，透露陳冠霖曾對她施暴並寫下悔過書。

陳冠霖也在臉書 公開事實表達不滿，表示20年來都有匯款並要求探視女兒，卻遭鄭仲茵百般拒絕，且公開1992年判決書，事由是因鄭仲茵打人遭提告傷害罪，他說：「我已經被消費了20年！我，不願再保持緘默了！」

鄭仲茵日前在社交平台公開陳冠霖手寫信，表示該內容是在泰國 蜜月旅行施暴後寫下的。鄭仲茵還透露她遭受長期性語言暴力、肢體暴力、性暴力。她透露蜜月旅行時她已懷孕五個月，夫妻倆跟團旅行，但陳冠霖無視她身體不適，堅持跟團友夜店狂歡，喝到爛醉回房後還要她滿足他，遭陳冠霖暴力對待

陳冠霖忍了20年，終於把當時的狀況說清楚。（圖：三立提供）

鄭仲茵描述當時情況寫道：「他再次動手拿電話筒敲我、拿酒瓶捅我、枕頭悶住我的臉、無止盡的辱罵，我快不能呼吸了，為了小孩，我必須要逃，讓一個身懷五個月挺著大肚子，已不顧全身赤裸，拚命的想逃出那個房間……，結果我被拽著頭髮從客房走道拖回房間。」

鄭仲茵透露遭施暴後一度有輕生念頭，但陳冠霖哭著道歉，甚至自殘，然後寫下了她所曝光的「悔過書」，保證不再犯。但當她懷孕八個月多時又發生「KTV摟女事件」，陳再對她施暴，鄭仲茵當時先到醫院檢查腹中孩子是否無恙，再到警局驗傷備案，申請保護令。

鄭仲茵質問「20年了，到底是誰不斷的利用社群媒體 討拍傷害誰？」

陳冠霖(左)和現任老婆欣誼幸福甜蜜。（取材自臉書）

鄭仲茵與陳冠霖當年交往3個月就閃婚，離婚時鬧得滿城風雨，陳冠霖已在2008年另組家庭。陳冠霖也在臉書公開事實，表示20年來都有匯款並要求探視女兒，卻遭鄭仲茵百般拒絕，且公開1992年判決書，事由是因鄭仲茵打人遭提告傷害罪，他說：「我已經被消費了20年！我不願再保持緘默了！」

陳冠霖形容鄭仲茵是用先發制人的「最終毒計」來歪曲事實，他表示當初離婚是因為鄭仲茵打人，後來她被起訴，才急找陳冠霖辦理離婚手續撤銷告訴。