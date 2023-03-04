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李康生騎牛演出 被重踩一腳還摔下背

記者陳建嘉​​／綜合報導​
李康生(左)丶導演蔦哲一朗出席電影「黑之牛」殺青記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
李康生(左)丶導演蔦哲一朗出席電影「黑之牛」殺青記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

金馬影帝李康生主演「黑之牛」日前在台灣舉辦殺青記者會，導演蔦哲一朗、李康生及製片黃胤毓一起出席，李康生在片中飾演日治時代在山中生活的男子，與一頭牛共同生活，蔦哲一朗先是透露自己被三歲的黃牛舔乳頭，李康生更自爆拍攝時曾被片中的「女主角」日本和牛FUKUYO重摔下牛背。

蔦哲一朗提到首次與李康生合作，在銀幕上看到李康生是比較嚴肅的狀態，但合作發現他很有幽默感，有一場拿菜刀剁「鱉」的戲碼，他更自己提議要喝生鱉血，李康生說：「鱉血好腥，我一開始含著，後面才吐出來。」他表示，那鏡頭最後拍了兩次，「因為鱉的頭會縮進去，要讓他咬著東西才順利砍掉頭，我後來有私下幫牠念經」。

李康生表示，當時他必須要騎在FUKUYO背上，但FUKUYO因走在不熟悉的路上，沒有安全感而全速狂奔，他回憶道：「牠平常都走得很慢，但狂奔起來時速應該有60、70公里，我就摔下來，只有輕微的擦傷，但有被嚇到。」

另外，他還透露，曾不小心被FUKUYO踩到腳過，「FUKUYO大概500公斤，我被踩到的時候腳差點瘀青，連皮都掉了」。

導演 日本

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