兒子狂哭1小時 李心潔「讓他繼續哭」原因暖心曝光

李心潔接受小朋友童言童語的提問。（甲上提供）

金馬影后李心潔及藝人好友們創立的小黃花基金所拍攝的「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，李心潔首度執導提倡華德福教育 的「山頂小屋」，並暢談教育理念，分享在兒子們3、4歲時有很多情緒，當時很急著問校長要怎麼辦才好？校長告訴她什麼都不用做不用說，只要抱抱他、拍拍他的背，或是唱唱歌，讓她突然找到一種安靜的力量：「有一次小兒子哭了一個多小時，我就只是陪他，情緒平復下來後我問他有沒有好一點，然後用了麥片給他吃，當下我們都沒有說什麼，但這個晚上我很感動，因為我才知道原來這是安靜的力量。」

影片來源：YouTube

李心潔坦言：「我也沒想到成為導演 的第一部片會是紀錄片」，但拍攝紀錄片無法預測發展走向相當有趣，同時也希望「用愛推廣」將華德福的教育理念分享給更多人了解，並且在上周末放映會分享她與孩子之間的相處之道。

「山頂小屋」主題圍繞在華德福教育為基礎教學的幼兒園，導演李心潔記錄教育家奧黛麗校長分享的華德福教育理念，並透過拍攝學校孩子的生活，感受到從接觸大自然、享受自由的玩樂中，與不同年齡孩子一起探索和創造的學習過程，同時也從家長的角度，來看這個提倡自然教育與身心靈平衡發展的教育方式，帶來親子 關係間的溫馨互動。

校長認為每個孩子生來都有不同性格與天賦，作為教育者的職責應該要接受他們原貌：「要看到孩子們強項，給他們很多愛、支持和好的環境，幫助他們自然發展。華德福就是給予孩子們玩樂的自由，培養創意，還有觀察周遭環境的能力，讓他們適性成長！」

李心潔坦言，自己也沒想過成為導演的第一部片會是記錄片，她透露：「入行這麼多年，當導演是一個新開始，紀錄片的創作很有趣，無法預測會拍到什麼！我想要從奧黛麗校長出發，我覺得校長也是在教育我們這些家長，學校會開交流會，帶我們唸書、交流互動。」同時她也認為這些充滿愛和光的感受，是孩子們推動的「而且因為是孩子的學校，好像找不到比我更了解華德福教育的人了！」

至於自已育兒時，面對小孩哭泣，她認為不應該叫孩子不要哭，而是讓他們的情緒流動與陪伴。她也回憶起以前年輕時，自己發生事情也都無法哭出來「但其實這是不好的，像華德福的校長、孩子情緒都很平靜又穩定，所以我也想要做好自己，更凝定自己的心！」

上周末「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片特別放映，邀請到李心潔到現場和觀眾分享創作心路歷程，以及生活點滴。「山頂小屋」溫馨動人的歷程讓家長與老師們都相當有感觸，甚至有許多觀眾感動落淚。在觀眾提問中，李心潔更以母親的身分分享自己如何面對孩子在地上哭鬧的狀況，以及當小孩的興趣是自己很不喜歡，甚至想反對的時候，該如何應對。