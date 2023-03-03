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具俊曄代言尿布？大S遭瘋傳有喜

記者林怡秀╱綜合報導
網傳具俊曄代言尿布，經紀人請廠商不要以假亂真、欺騙消費者。(圖：經紀人提供)
網傳具俊曄代言尿布，經紀人請廠商不要以假亂真、欺騙消費者。(圖：經紀人提供)

女星大S(徐熙媛)和舊愛具俊曄去年3月閃婚，轉眼結婚滿周年，網路爆出具俊曄疑似代言尿布廣告，並以「驚 ! 難不成有了？！」為題，營造大S有喜假象。經紀人澄清，廣告中的男子並非具俊曄本尊，呼籲廠商不要以假亂真，反而傷害企業形象。

大S和具俊曄結婚以來各種謠言沒停過，除了前婆家張蘭和汪小菲不斷潑髒水，媒體也從未停止造謠，先是指具俊曄拿不出南韓良民證，準備和大S離婚，又稱具俊曄在大S癲癇復發前，捲走大S2.2億台幣(約712萬美元)財產要落跑，讓大S忍無可忍喊告。

這次具俊曄被傳接下尿布代言，是因酷似他的一名光頭男子進入賣場選購尿布的畫面流出，並以「驚 ! 韓國姐夫現身賣場手拿這一物 網 : 難不成有了？！」為題，讓外界以為是他的新代言。

經紀人表示，廣告中的男子的眼鏡細節和具俊曄不同，服裝、帽子也都不一樣，且該男子是理平頭而非光頭，「很開心歐巴受到大家的喜愛，歡迎各家廠商來跟我們一起合作，但請不要用這種以假亂真、欺騙消費者的方式來博取注意」。

事實上具俊曄確實接下醫美新代言，他在廣告影片中一連換上多套造型，還拿起梳子梳頭，幽默自嘲「啊！我是光頭」；愛妻大S立刻轉發到社群分享，並甜誇「好帥」；小S也同步轉發，力挺姊夫「怎麼會那麼有男人味」。

網路上的男子鏡框和具俊曄戴的眼鏡明顯不同。(取材自臉書)
網路上的男子鏡框和具俊曄戴的眼鏡明顯不同。(取材自臉書)

具俊曄 大S 社群

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