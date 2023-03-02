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Fed官員放話 道指升341點

曾寶儀50歲生日吃10個蛋糕 不想邀爸爸曾志偉上節目

記者林怡秀／即時報導
曾寶儀擔任健走大使。(記者王聰賢／攝影)
曾寶儀擔任健走大使。(記者王聰賢／攝影)

曾寶儀今出席「2023爺奶Color Walk-台北場」記者會，受邀擔任健走大使，她上月21日剛滿50歲生日，表示自己已經吃了10個生日蛋糕，可見她的好人緣，她透露「我們回家吧」第3季即將開拍，並計畫出國拍攝，問她會想找爸爸曾志偉助陣嗎？她苦笑「不要吧，我怕我會翻白眼」，曾志偉目前擔任TVB總經理，她坦言很擔心爸爸會太累，但走在路上發現小朋友都是爸爸的粉絲，讓她很感動。

曾寶儀邁入50大關，她自曝體力很差，之前拍「我們回家吧2」還差點暈倒，「上次跟于子育上山回家，3、4點就起床妝髮，還有入山的儀式喝小米酒，正中午時開始往上爬山，我一度猶豫要不要開口說不舒服」，後來她為了健康開始健身，明顯感受到成效，去日本旅行時體力有變得比以前更好，逛街也不會累，笑說早知如此，就該早點開始健身。

而「我們回家吧」第3季即將開拍，被問到要不要找爸爸曾志偉，她卻興趣缺缺：「不要吧，我怕我會翻白眼，而且怕我爸帶我去他小時候玩的足球場，我不想看他踢球啊」，曾志偉擔任TVB總經理，她坦言曾擔心過爸爸會太累，想勸他辭職，但她聖誕節回香港陪爸爸，發現走在路上有小朋友找爸爸拍照，還露出崇拜眼神，也讓她十分感動。

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