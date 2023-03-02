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和戴立忍屢傳情變 桂綸鎂羞談「靈魂伴侶」：蠻好的

記者杜沛學／台北即時報導
桂綸鎂羞談靈魂伴侶，覺得「很安心」。(圖:ELLE提供)
桂綸鎂羞談靈魂伴侶，覺得「很安心」。(圖:ELLE提供)

39歲的金馬影后桂綸鎂與大17歲的戴立忍愛情長跑邁入第19年，近幾年對戀情回應都很低調，因此屢傳情變。而桂綸鎂接受「ELLE」雜誌訪問時，暢談與「靈魂伴侶」的相處，被問是否與對方「認識很久」？她傻笑羞認：「對，很久了，很久了。對啊，蠻好的。」

桂綸鎂表示，自己也不確定靈魂伴侶的定義，但她確實遇見了讓她很安心自在、什麼都能聊的人，「我覺得生命裡有這樣的人讓我很安心，好像是你定了個錨一樣。認識這個人之後，你不再純粹覺得孤獨，就算你一個人，你也不覺得孤獨。我也不清楚人的緣分多長多遠，但至少現階段有這樣的情誼，每一刻都要好好珍惜。」

桂綸鎂曾被導演楊雅喆形容「其實是一個比較容易緊張的小孩」，拍攝雜誌封面時，她也直喊：「怎麼辦，好緊張。」她感嘆：「我永遠都覺得學太少。本來我就是一個比較沒自信的人，也一直去檢視自己，覺得表現不好。」就算獲得再多誇獎、得了再多獎、入圍再多次，只要她認定自己沒做好，「我就是不夠好。」

桂綸鎂繼續表示：「我一直在學習怎麼讓自己舒服一點，有關於放下、有關於怎麼再學新東西、學了又要怎樣不把它變成包袱。」她深知，「放過自己」是她遇過最難的人生功課。不過最近已有進步，會對自己喊話、趕走內心的「小評分員」，「很多難題不要自己在那邊糾結，雖然還是會很緊張，但沒關係，再沮喪、再沒信心，就是去做、前進就好！」

桂綸鎂深知「放過自己」是最難的人生功課。(圖:ELLE提供)
桂綸鎂深知「放過自己」是最難的人生功課。(圖:ELLE提供)
桂綸鎂坦言自己容易緊張，就算獲得再多肯定，還是覺得自己不夠好。(圖:ELLE提供...
桂綸鎂坦言自己容易緊張，就算獲得再多肯定，還是覺得自己不夠好。(圖:ELLE提供)

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