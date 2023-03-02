和戴立忍屢傳情變 桂綸鎂羞談「靈魂伴侶」：蠻好的

桂綸鎂羞談靈魂伴侶，覺得「很安心」。(圖:ELLE提供)

39歲的金馬影后桂綸鎂與大17歲的戴立忍愛情長跑邁入第19年，近幾年對戀情回應都很低調，因此屢傳情變。而桂綸鎂接受「ELLE」雜誌訪問時，暢談與「靈魂伴侶」的相處，被問是否與對方「認識很久」？她傻笑羞認：「對，很久了，很久了。對啊，蠻好的。」

桂綸鎂表示，自己也不確定靈魂伴侶的定義，但她確實遇見了讓她很安心自在、什麼都能聊的人，「我覺得生命裡有這樣的人讓我很安心，好像是你定了個錨一樣。認識這個人之後，你不再純粹覺得孤獨，就算你一個人，你也不覺得孤獨。我也不清楚人的緣分多長多遠，但至少現階段有這樣的情誼，每一刻都要好好珍惜。」

桂綸鎂曾被導演 楊雅喆形容「其實是一個比較容易緊張的小孩」，拍攝雜誌封面時，她也直喊：「怎麼辦，好緊張。」她感嘆：「我永遠都覺得學太少。本來我就是一個比較沒自信的人，也一直去檢視自己，覺得表現不好。」就算獲得再多誇獎、得了再多獎、入圍 再多次，只要她認定自己沒做好，「我就是不夠好。」