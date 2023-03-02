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德州禁中國人買房 因中富豪空軍基地旁買13萬畝地

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

韋禮安聽信偏方用這洗臉 「皮膚爛光」躲棉被痛哭

記者梅衍儂／即時報導
韋禮安2日出席保養品活動。(記者沈昱嘉／攝影)
韋禮安2日出席保養品活動。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣歌手韋禮安去年9月宣布結婚，忙了大半年最近終於要和太太去度蜜月，他不透露確切地點，低調表示4月復工，至於做人計畫，他笑說：「順其自然，我現在用代言的保養品皮膚變很好，太太可能看我很順眼。」旁人建議夫妻可以互相幫對方塗乳液增加情趣，他表示：「可以考慮一下！」

韋禮安5日過36歲生日，透露老婆要請吃大餐，並送上名牌背包作為禮物；他去年底忙演唱會和新專輯，今年初還擔任天后蔡依林演唱會嘉賓，最近又代言保養品，笑說：「老婆問『我是不是可以退休了』，我說不行不行！」

過年他帶老婆回老家，爸媽和親戚對於家中多了新成員都相當開心，他自己也感覺「確實蠻奇妙的」；蜜月他將走放鬆路線，地點和時間不透露，語帶神秘說「可以說是海島」。

說起保養，他曾聽信網路偏方用水晶肥皂洗臉，「現在回想起來都雞皮疙瘩，因為我是油性肌膚，只想要把油洗掉，但其實這樣對皮膚非常不好。」韋禮安坦認膚況差，青少年時期受到很大困擾，甚至沒自信到不敢出門，躲在棉被偷哭，「覺得別人都在看你，指指點點的，我情緒也都壓抑在心裡，甚至當歌手時還曾自我懷疑『我皮膚這麼不好，能出道當歌手嗎』。」後來他求醫做口服A酸療程，狀況才漸漸好轉。

韋禮安曾經因為皮膚不好而沒自信。(記者沈昱嘉／攝影)
韋禮安曾經因為皮膚不好而沒自信。(記者沈昱嘉／攝影)

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