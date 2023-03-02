韋禮安聽信偏方用這洗臉 「皮膚爛光」躲棉被痛哭

韋禮安2日出席保養品活動。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣歌手韋禮安去年9月宣布結婚，忙了大半年最近終於要和太太去度蜜月，他不透露確切地點，低調表示4月復工 ，至於做人計畫，他笑說：「順其自然，我現在用代言的保養品皮膚變很好，太太可能看我很順眼。」旁人建議夫妻可以互相幫對方塗乳液增加情趣，他表示：「可以考慮一下！」

韋禮安5日過36歲生日，透露老婆要請吃大餐，並送上名牌背包作為禮物；他去年底忙演唱會和新專輯，今年初還擔任天后蔡依林 演唱會嘉賓，最近又代言保養品，笑說：「老婆問『我是不是可以退休 了』，我說不行不行！」

過年他帶老婆回老家，爸媽和親戚對於家中多了新成員都相當開心，他自己也感覺「確實蠻奇妙的」；蜜月他將走放鬆路線，地點和時間不透露，語帶神秘說「可以說是海島」。