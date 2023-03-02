向雲鵬肺炎病逝來不及慶生 老友舉杯送別

張佩華出席向雲鵬告別式，送老友最後一程。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣70年代性格小生向雲鵬（本名祁德綱）2月14日因肺炎引發器官衰竭與世長辭，享壽73歲，告別式於1日下午在台北第一殯儀館福壽廳舉行，向雲鵬一生喜愛熱鬧、好交朋友，尤其愛小酌，親友們弔唁高舉高粱酒、威士忌酒杯，滿懷思念送老友最後一程。

向雲鵬11980年曾以電影 「鄉野人」獲得第17屆金馬獎最佳男配角，隔年又以「同班同學」入圍 金馬獎最佳男主角，從影多年參與過多部作品，還有電視劇「秋潮向晚天」、「神雕俠侶」、「楚留香新傳」等，性格小生印象深植人心，6年前他曾因罹患胃癌被醫生宣判無藥醫，後來切掉4分之3胃，挺過12次化療，原本靠飲食控制恢復健康，無奈日前突感身體不適送醫卻不治。

送別向雲鵬，演藝圈好友王道、張佩華前往弔唁送行，王道表示，和向雲鵬是一起長大、一起拍戲的哥兒們，「我們是青梅竹馬，父親都在台灣製片場工作，從小就在一起」， 向雲鵬當年從拍動作片到學生片表現當相當亮眼，30年前到上海開牛肉麵店，生意也做得很好，王道只要到大陸拍戲，就會撥空到哥兒們的店裡敘舊，他感嘆，向雲鵬3月10日生日，原本大夥還約好再聚、幫他過生日，「人生真的太無常了，他就這樣走了」。

張佩華和向雲鵬是同期出道好友，交情超過40年，經常都會相約聚會，彼此也都是愛狗人士，過去張佩華曾送向雲鵬一隻小狗，「後來養得不好死掉了，他念念不忘，去年我再送他一隻，他養了不過一年多，在他的照顧下，變得很漂亮」，說起老友的一切，張佩華忍不住哀傷，感嘆今年過年時原本約吃飯，但因自己家裡有事沒約成，他覺得失禮要回請，就聽見向雲鵬聲音像雞叫，「他說喉嚨長了幾個小疙瘩，說三、四天就會復原」，沒想到隔天，張佩華就接到老友走了的噩耗，他還直呼「不可能」，哀傷難過心情久久無法平復。