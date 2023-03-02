蔡健雅與骨刺共存 上台前要先打招呼

蔡健雅(左)出席演唱會記者會，林依晨到場祝賀。（記者沈昱嘉／攝影）

新加坡歌手蔡健雅辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」巡演記者會，語出驚人表示11年前就感到呼吸困難，近來更趨惡化，就醫發現胸椎長骨刺，根治辦法就是開刀。她沒意願動刀，除了轉念跟骨刺和平共存，透過健身 也改善許多，至於有沒有暖男相伴？她稱目前單身，「我很會過生活，做自己喜歡的事情。」

她先前因長期胸悶感到憂鬱，找出病因後怕開刀影響唱歌，決定走自然療法路線，「思維改變會有幫助，就讓自己放鬆，然後跟骨刺當朋友。」她笑稱上台前有跟骨刺報備「重要的日子不要影響我」，自己對老化現象也不如過往那麼在意，「以前看到白頭髮心情會不好，現在就是沒關係。」

48歲的她做好人會老的心理準備，不願意在垮掉的狀態下登台，但沒有退休 時間表，標準是維持住狀態就繼續唱，嘗試微整改善？她說：「希望可以老得很自然，優雅的老化，像我已經可以接受皺紋。」聊起退休生活，她笑稱沒想法，「我每年都有新嗜好，像做甜點、針織、養植物，很難去預料。」

去年開始健身的她不只改善胸悶狀況，甚至練出曼妙曲線，尤其屁股更加挺翹，會跟閨密蔡依林 比較身材？她說沒人想跟蔡依林比，每次看到她的身材都會沮喪，對好友身材讚不絕口。

蔡健雅「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」巡演於5月在小巨蛋登場，林依晨1日獻花祝賀，眾人拱找林依晨當嘉賓，蔡健雅說會列入名單。