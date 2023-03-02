左腦長動脈瘤 56歲詹雅雯又要動手術

詹雅雯透露腦部又要動刀。（本報資料照片）

台灣「金曲歌后」詹雅雯左腦萎縮患有帕金森氏症，又受無法自行分泌口水的罕見疾病所苦，去年例行檢查發現左腦長了0.53公分腦動脈瘤，醫師表示會隨時往生建議立即開刀。她術後仍抱持正能量，2日迎來56歲生日，她透過社群 感謝媽媽的照顧，並透露今年又要動腦部手術 。

當時她在開顱手術、栓塞微創手術兩種挑了復原期較短的後者，從鼠蹊部放入導管一路往上進入腦部接著塞進支架，手術過程順利，但也意外發現右腦長兩顆動脈瘤，術後在加護病房休息時竟出現意外。她說那時主治醫師巡床時發現她昏昏欲睡，怎麼叫都叫不醒，急著打了數個耳光才叫醒她，「我醒過來突然覺得全身很溼，一翻開棉被發現整個是血。」檢查發現是導管被勾掉而大量失血險猝死 ，緊急搶救後躺在床上不動八小時才控制住。

近來她前往日本旅遊、參加白沙屯媽祖進香活動，稍早發文感謝媽媽歷經難產生下了她，「您歷經生死關頭⋯每每想起都替您心疼！您是我永遠的寶貝。瞞著您我身體的病痛，是因為我捨不得您難過！並不是有意欺騙！經由弟弟、妹妹對您仔細的解說…您知道了一切後…卻出乎我預料，一改往常您雙魚座愛哭的特性…不哭了！忍住哭…就是為了讓我安心。」

據悉詹雅雯上周回診，面對媽媽的反應，她知道這是媽媽為了讓自己可以平靜面對今年腦部還要再開一刀的情況，粉絲紛紛留言祝賀生日快樂之外，也替她打氣祝福身體健康。