董至成認包養酒店小姐8年還同居 鬆口洩離婚真相

董至成透露過去曾包養酒店小姐長達８年。(本報資料照片)

台灣資深藝人董至成2018年請辭綜藝節目「綜藝大集合」後便前往中國大陸發展，豈料隔年卻傳出婚變消息，2020年則與妻子離婚。近來他上節目爆料，過去曾包養一個酒店小姐長達8年，更鬆口談起與前妻離婚的真相。

董至成最近在台灣綜藝節目「11點熱炒店」透露，過去常上「高級酒店」，當時一晚就得花掉15萬台幣(約4862美元)，「待久了都可以買一台國產車」，後來則認識裡面一個小姐，還因此包養她8年，希望她「從良」不要上班，後來女方卻突然跑到他家門口要與他同居，「我的惡夢也就從此開始了！」

董至成解釋，當時他都會輪流到其他酒店，但女方認識很多同事朋友都在各大酒店，因此每當他到了一個酒店就會有人通風報信，女方便會立刻到現場，並踹門嗆：「董至成你給我回家！」讓他相當氣憤，感覺就像是捉姦在床。

董至成表示，8年間兩人分分合合，但他認為彼此感情互動已不如昔，更不可能長久走下去，於是告訴女方再去找尋新伴侶，後來得知女方交了新男友，還幫她付一整年的房租，後來對方傳訊息告訴他：「她已經結婚，而且生活美滿，不要再打擾她了。」

董至成也在節目中談起與妻子離婚的原因，他直言「遠距離我的確沒辦法Hold住」，認為當初不該北漂，一開始到當地人生地不熟，總要有酒約打好關係，每每前妻打電話時他總是醉到語無倫次，讓前妻相當不諒解，前妻認為他到中國大陸工作只是個「藉口」，最後則是離婚收場。回顧過往他則表示相當後悔，「我覺得前妻是很棒的人，她沒有問題，是我有問題。」