台女星怨急診床不給躺 院方道歉挨轟 網批：扯後腿

Apple發長文滅火，並稱「醫院有道歉」。（本報資料照片）

台灣女星Apple （黃暐婷）日前在Instagram限時動態貼出醫院急診室照片，抱怨看到急診室有好幾張空病床卻不能躺，感嘆醫院內比室外的氣溫還要冷，「沒有人情味」，引發網友砲轟。後來她則澄清「沒想到這個限動會做成了新聞，引發很多的誤會」，並稱院方已向她道歉。對此，護理師臉書 專頁「白色天空」則發文怒批：「為什麼醫院要為防疫 政策跟病人道歉？」

「白色天空」發文表示，若醫院向Apple道歉，「那真的欠所有醫療人員一個道歉！」。發文中解釋，「只是一張床」看在路人不知情的眼裡，是一個不近人情防疫政策，但醫療之所以必需把從業人員訓練成100％正確率，是為了「醫療的稀缺必需公平的分配」、「醫療人員的快速合作降低死亡率」。

「白色天空」痛批，「院方比誰都知道，醫療人力、設備、床位的不足，一直以來都是困境」，質疑馬偕醫院之後能保證接下來都沒有重大災難塞爆急診？所有醫療能量都夠用？」更直言，「如果不行，你為什麼要在一線照SOP行事時，扯後腿道歉？」

最後，「白色天空」則痛批：這不是在說「防疫政策造成的『醫病環境很差』嗎？」而院方後續的應對，難道不是在鼓勵所有病人家屬，若感到不爽，就投訴「沒人情味」、「不知變通」，以此獲得院方「有誠意的道歉」，或是為難一線醫療人員。「說穿了，想要道歉了事的院方公關及高層，只是你沒有在一線處理每天都都多到爆的『心急大過身急』的家屬與病人，所以『何不食肉糜』而已」。