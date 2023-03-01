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觀影說劇／言承旭曝接演「夏花」 全因「沒太多道明寺」

記者杜沛學／台北報導
言承旭在「夏花」中的角色再度迷倒女粉絲。（取材自微博）
言承旭在「夏花」中的角色再度迷倒女粉絲。（取材自微博）

台灣知名藝人言承旭近來演出陸劇「夏花」中「蕭寒」一角，雖設定是個「糙漢」，但舉手投足都讓女性粉絲「欲火焚身」，相當性感。其中一場他手伸向後背、抓起背心後脫掉上衣的戲碼，鏡頭還特別特寫他的肌肉線條，提到這場戲拍攝，導演兼編劇趙曉磊透露，一共重脫了17次，言承旭也直呼在拍攝時與編劇根本是互相折磨、相愛相殺。

提到這場脫衣戲碼，言承旭笑喊：「我第一次覺得，脫衣服有什麼難的，可是我就是不會脫，我就怎麼脫都脫不出編劇要的那個效果。」

趙曉磊則形容，當時一共有6個機位在拍攝這場戲，言承旭拍到汗流浹背，甚至衣服都黏在身體上脫不下來，後來他們決定把領口剪開，讓他好脫一點，而特寫肌肉畫面時，言承旭的腹肌還動了一下，讓原本就是言承旭粉絲的趙曉磊興奮直讚這場戲的成功。

言承旭以「流星花園」的F4走紅，他提到，自己近幾年沒有拍攝太多戲，希望讓自己專注在表演的學習上。而他看到「夏花」劇本時，覺得最吸引他的點是「沒有太多『道明寺』的東西，反而有一些是我不太懂，但是很有趣的嘗試。」

他也為了「夏花」的角色，拍攝時辛苦維持身材，一整部戲拍攝下來都在吃水煮餐，導演陳宙飛形容：「非常刻苦。」

言承旭在「夏花」中有許多展露身材的戲碼。（取材自微博）
言承旭在「夏花」中有許多展露身材的戲碼。（取材自微博）

導演 肌肉

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