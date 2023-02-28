台全裸豔星嫁富商7年 夫分好遺產她卻為1女氣喊離婚

林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）

女星林鳳英昔日曾拍攝全裸寫真一砲而紅，自2016年嫁給比利 時房產富商老公Marc後，她淡出演藝圈在家相夫厚待繼子，無奈今年22歲的繼子交了女友後，「母子」關係生變，她轟女子「懶惰、沒家教、種族歧視 」，住她家10日從頭至尾只聽到對方「哈囉，掰掰」兩句話，她氣炸對老公撂狠話：「再讓她進門，我們就離婚」。

林鳳英坦言，洋老公當年和前妻離婚時，因一雙兒女都跟媽媽，親子 關係疏離，基於彌補心態，兒子從法國到比利時度假，所有吃喝住、旅費，全由老公包辦，任憑兒子予取予求，林鳳英當繼母，深知老公心情，「說真的，畢竟是兒子，我也認了」但碰到繼子的女友，她忍無可忍，細數對方的不是：「高傲，不把人放在眼裡，嫌棄我做的菜，還擺臉色給我看」。

林鳳英之前和老公到希臘雅典旅遊。（取材自臉書）

繼子帶女友回家住10天，林鳳英全程當老媽子，女方從未幫忙，甚至某次自行做炸物後，炸鍋沒清理，等她發現時，鍋底還留炸過的黑色噁心殘骸，她大嘆口氣：「油垢、污漬，我刷洗了一下午」，林鳳英氣老公放任繼子與女友交往，感嘆或許文化不同，她在意的事，老公無法理解，前陣子她返台探親，她前腳走，繼子又帶著女友進門，「我只能使出殺手鐗，跟我老公說，再讓那女的來我們家，我們就離婚」，嚇得老公趕緊安撫，繼子也稱已分手，她才算消氣。

林鳳英和老公從相識到結婚超過12年，一路相知相伴，還經常攜手到各地旅遊，走遍希臘、捷克、梵蒂岡等地，她說，這幾年老公有感於年紀大了，早早就將遺產處理好，有經過她的同意，她認為夫妻相處無其他秘訣，彼此願意付出、生活過得順心如意便可。