蘇珮卿戰勝乳癌 老公吐對決死神過程暴哭
台灣歌手蘇珮卿日前舉辦「You’ll Live Forever in My Songs」發行派對，好友鳳小岳、許哲珮及親友共50人都是座上賓，老公白克迪（Cody Byasee）提到有首新歌道出與死神直球對決的過程，私下不敢讓她知道自己痛哭流涕，真心告白讓蘇珮卿潸然淚下，氣氛相當感人。
蘇珮卿3年前診斷出罹患乳癌，在疫情期間接受了超過1年的治療，加劇疾病身體不適與被人群隔離的孤立感，她說：「當一切被掏空，你才能感受到生命的重量，而身體能為你喝一杯咖啡是多了不起的一件事情。」後來她也開始出現靈感，透過手機備忘錄錄下，現在手機中有700條歌曲旋律，她想透過新作分享「從黑暗與死亡幽谷到重生的光明、接受，還有最重要的是愛」。
蘇珮卿擔任整張專輯的製作人還有大部分的樂器演奏，值得一提的是封面是她在爸爸家找到20多年前的老底片相機，裡面還存放著當時的底片，竟然拍出了油畫般的效果，令人驚艷且意義非凡，甚至兒子KK大讚：「好像蒙娜麗莎喔！」專輯同名主打「You’ll Live Forever in My Songs」MV將在3月1日上線。
上一則
007自我審查？昔日內容被迫重新修正 為了這原因
下一則
FB留言