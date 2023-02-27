蘇珮卿戰勝乳癌 老公吐對決死神過程暴哭

蘇珮卿以老底片相機拍攝新專輯封面。（賽蓮音樂提供）

台灣歌手蘇珮卿日前舉辦「You’ll Live Forever in My Songs」發行派對，好友鳳小岳、許哲珮及親友共50人都是座上賓，老公白克迪（Cody Byasee）提到有首新歌道出與死神直球對決的過程，私下不敢讓她知道自己痛哭流涕，真心告白讓蘇珮卿潸然淚下，氣氛相當感人。

蘇珮卿3年前診斷出罹患乳癌，在疫情 期間接受了超過1年的治療，加劇疾病身體不適與被人群隔離的孤立感，她說：「當一切被掏空，你才能感受到生命的重量，而身體能為你喝一杯咖啡 是多了不起的一件事情。」後來她也開始出現靈感，透過手機 備忘錄錄下，現在手機中有700條歌曲旋律，她想透過新作分享「從黑暗與死亡幽谷到重生的光明、接受，還有最重要的是愛」。