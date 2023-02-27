常處高風險片場 葛蕾抗疫有一套

葛蕾穿上師姐制服，舉手投足變得嫻靜淡雅。（圖：大愛電視提供）

64歲女星葛蕾近期在大愛新戲「打怪任務」中，扮演院長祕書，穿著慈濟師姐制服、梳著包包頭，舉手投足間散發一股嫻靜淡雅，該故事講述防疫 歷程，葛蕾表示，至今從未確診過，被問養生祕訣，她笑：「我都大吃大喝啊！」透露除了防疫清潔基本功外，以「開心、歡喜、活在當下」的方式過生活，喝「薑黃+蜂蜜」也是增加身體免疫力 的方法。

葛蕾第一次演師姐，自接拍「打怪任務」後，從說台詞語氣到走路速度都放慢，一旦穿上師姐制服後，更在意自己的衣著打扮、儀態，擔心少了氣質，她表示，平常的自己大剌剌、不拘小節，說話速度猶如連珠砲，認為角色最具挑戰的就是「慢慢來」。

「打怪任務」描繪出第一線醫護人員抗疫過程，在人後付出多少不為人知的犧牲與努力，才有在人前展現的勇敢與堅強，葛蕾經常暴露在高風險的拍戲環境中，卻能撐過三年未染疫，事實上，十年前她曾遭逢在半年內失去兩至親的悲痛，哥哥、母親相繼離世，令她大受打擊，身體還出現後遺症，每隔幾個月，嘴邊就會冒出皰疹，「像豐唇做一半的感覺」，後來她覺得不對勁看醫生，才知是神經系統受損，但因錯失治療良機，已無法修復，只能休養生息，令其不再惡化。

葛蕾過去演過不少「花系列」作品，日前與演員們聚會，照片一Po上網，立刻掀起網友滿滿回憶殺，她透露：「每一次聚會都很好玩，因為同一個行業，都有聊不完的話」，表示上次聚會是因為王耀慶回台，她也感嘆：「很多人約起來不容易，每次聚會都很珍惜」。