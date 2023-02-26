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被歌迷嚴重打擊 張信哲受傷驚吐退休念頭

記者林士傑／即時報導
張信哲世界巡演場次已經排到年底。（記者王聰賢／攝影）
張信哲世界巡演場次已經排到年底。（記者王聰賢／攝影）

55歲的張信哲日前三度攻蛋舉辦世界巡演，會後宣布場次已經排到明年，但不想唱到80歲，直呼「很累耶」。而他曾因胃食道逆流灼傷進行聲帶手術，一度萌生退休念頭，幸好術後恢復良好，他說：「現在用完嗓子後都有充分休息，保證每次都有好的狀態。」

他坦言那次非常嚴重，連醫師都無法保證術後狀況，恢復之後考量身體不再那麼密集演出，需要讓自己有足夠的休息時間，昨表示唱完後只想好好睡覺，「我的歌真的都很難唱，不知道自己為什麼這麼假𠢕（閩南語，意旨自以為是）選這些歌。」接著他於4月起至12月在中國進行巡演，明年預計前往歐美，至於高雄場有沒有機會？他說原本就放在返場階段，不過「未來式2.0」整體節目是因應戶外場地規劃，配合小巨蛋修正許多部份，希望屆時高雄場能讓粉絲看到最完整的節目。

此外，他提到昨晚登台覺得觀眾開場有點太冷靜，「在後台時想說燈都暗了，怎麼沒有聲音？有點被打擊到，大家太禮貌了。」隨後歌迷逐漸進入狀況，他開心到安可再安可，不禁笑說：「我是真的沒有想到大家那麼熱情，你們幹嘛不一開始就這樣啊？」

對於歌迷衝到台前獻花引起一陣騷動，身經百戰的他根本沒被嚇到，「我是一時不曉得要怎麼去接，但是他們既然有這個心意，我真的很開心。」

張信哲笑稱唱完後只想好好睡覺。（記者王聰賢／攝影）
張信哲笑稱唱完後只想好好睡覺。（記者王聰賢／攝影）
張信哲透露曾因進行聲帶手術，萌生退休念頭。（記者王聰賢／攝影）
張信哲透露曾因進行聲帶手術，萌生退休念頭。（記者王聰賢／攝影）

手術 退休

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