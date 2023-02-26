突退出電商事業 陳昭榮：回宜蘭專心養病

陳昭榮突然退出所有事業，消息令人震驚。（取材自臉書）

有台灣本土一哥之稱的陳昭榮2017年轉戰電商 ，創立品牌「阿榮嚴選」，透過直播販售海鮮及各類商品，營業額突破億元（台幣，下同，約326萬美元），之後更砸下近6億元開發短影音App，是藝人轉行成功代表人物。但2月初粉絲團收到阿榮嚴選更名啟事，他創立的翰成電商代表人也易主。陳昭榮受訪時表示因焦慮症復發，證實已退出公司經營，回宜蘭養病。

今年54歲的陳昭榮淡出螢光幕後轉戰電商，直播賣海鮮，一年曾賣出4500噸挪威鯖魚，曾豪氣表示，台灣的鯖魚一半以上都是他賣的，更吸引不少藝人前來合作。2年前陳昭榮還大規模砸下近6億元開發短影音，打造成台灣的「抖音 」，但短影音成效不彰，加上2022年桃園美福倉儲發生大火，陳昭榮公司代理的商品存貨慘被燒光，損失超過2000萬，造成不小打擊。

本月初，阿榮嚴選粉絲收到來自電商的訊息，表示1日起「阿榮嚴選」已正式更名為「樂入優選Lelu」，不再有陳昭榮名字，據查內政部 公司營業登記證，翰成數位公司代表人也易主，證實陳昭榮已結束公司營運。

記者求證陳昭榮，他證實退出公司經營，「去年中焦慮症復發，身體微恙，所以退出公司，專心調養身體。」陳昭榮表示目前大部分的時間都待在宜蘭鄉下：「給自己好好靜養身體的空間，身體健康最重要。」