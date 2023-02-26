張信哲三度攻蛋飆金曲 歌迷愛得「過火」

張信哲優美的唱腔帶著歌迷陷入回憶。（記者王聰賢／攝影）

台灣歌手張信哲「未來式2.0世界巡迴演唱會」25日在小巨蛋登場，55歲的他3度攻蛋，清亮嗓音依舊，身段儀態都保持得相當好，6套服裝都襯出他挺拔身材。開場經典歌曲「愛如潮水」前奏一下，台下掌聲如雷，「過火」更是全場大合唱。

在燈光、雷射、視訊層層營造的未來感中，張信哲身穿金色連帽風衣從升降舞台現身，貴氣又不失少年感，帶來「我們愛這個錯」、「寬容」等，他跟觀眾問好，笑說知道今天很冷，大家特地來捧場，需要暖身時間，「 一開始我覺得怎麼這麼安靜？」一說完台下立刻爆出熱烈歡呼反應。

他笑說：「OK啦！我很滿意，真的要謝謝大家再次來小巨蛋聽我的演唱會，上一次是三年前了。」受疫情 影響，他的演唱會也一度停滯，「雖然現在大家都還戴著口罩 ，不管怎麼樣，生活恢復正常了，該唱唱、該跳跳，口罩也不會影響大合唱，對吧！」

隨後他換上紅色西裝在空橋與舞者互動，以類音樂劇形式演出「敘述」、「王子公主」、「殘念」；唱到「雨後」時，七色彩虹燈光閃耀、照亮小巨蛋，令人目不暇給，有歌迷趁他talking時衝到台前獻上花和卡片。

最後，張信哲感性表示：「音樂就是我的信仰。」以交響樂 版本的「信仰」一曲為演唱會劃下句點。在觀眾安可聲中，他再度出場帶來全新改編的「難以抗拒你容顏」。