為了孩子 宥勝未來一年將全心當家庭主夫

宥勝未來一年將全心擔任家庭主夫。（取材自Instagram）

宥勝1月中以來突然停更社群 ，日前更新動態，公布原因是因為家中兩個小孩，並做了重大決定，未來一年將全心擔任家庭主夫。

宥勝感慨，其實兩年前選擇舉家搬到台中，就是為了讓小孩穩定就學，也可以花更多時間陪伴家人。但沒想到，後來因為種種原因，他接拍了八點檔電視劇，也跟老婆一起辦了許多活動，夫妻倆反而變得更忙，在寒假前收到學校老師回饋，才知道一對兒女在校的課業、自理能力都落後同學。

宥勝坦言：「我們原本以為孩子已經長大了，也以為他們可以適應獨立，但原來，他們一個才七歲，一個才五歲，正是培養生活習慣與責任感的關鍵年齡。」夫妻倆重新反思工作的必要性，並跟經紀人認真地討論、安排之後，決定宥勝未來這幾年大幅減少外出工作，全心擔任家庭主夫。

宥勝說，這兩年不管是拍戲、應酬、籌備活動，都創造出很多豐碩的成果，但只要一回到家，就會強烈感覺到自己漸漸無法和孩子溝通：「雖然未來都將會是名正言順的『爸爸日』，我們都知道，這會是個新的開始。」做了重大決定，他坦言心情既焦慮又覺得不真實，更覺得自己真的無法勝任，他現在還在摸索，未來會繼續努力學習。