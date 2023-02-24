老師吳念真邀約…張玉嬿演舞台劇 小三竟是恩師女兒

張玉嬿(左)受吳念真(右)之邀演出舞台劇「清明時節」。(記者吳致碩／攝影)

昔日有「第一媳婦」封號的台灣女星張玉嬿，睽違三年接演綠光劇團經典舞台劇 「清明時節」，她近日出席讀劇記者會時，光吐出台詞即已哽咽泛淚；提起此次受導演 吳念真之邀演出，「吳導不只是導演而是老師，是我大學重修編劇課老師」吐露當年師生情緣。

張玉嬿畢業於台北藝術大學戲劇系，雖是科班出身，但因長達30年皆在電視圈，對舞台劇相對陌生，3年前第一次演出「同學會！同鞋~」時，她形容「緊張到上台前都覺得全身細胞死了一遍」。

提到和吳念真的淵源，張玉嬿說大學時期因缺課太多被當，重修編劇課時的老師就是吳念真，一提起當年事，吳念真還很有印象，「很多人都不交作業，後來只有一個女生有交，寫得很好，後來也是大明星，是吳倩蓮」，張玉嬿趕緊解釋：「我有交，已經被當過一次了，重修不敢不交（作業），可能是我寫的不出色，導演才沒記得」。

「清明時節」2023昇華版由張玉嬿、游安順飾演夫妻，柯一正、張靜之飾演父女，上演一段丈夫有外遇的元配，小三竟是恩師的女兒等四人間糾葛複雜關係。過去演過不少苦情媳婦的張玉嬿直言，角色情緒重，在家讀本時便已淚水停不了，現在最重要的是將台語台詞掌握住。

私下她仍維持單身，若碰到小三，她豁達道：「就讓男的走吧，有問題的絕對不會只有第三者」，對於過去是否被劈腿，她說：「過去的，我已經忘了，不好的就忘了吧。」