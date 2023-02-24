我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

台蛋荒「每天吃蛋」？炎亞綸道歉：缺同理心

記者王郁惠、葉君遠╱綜合報導
炎亞綸說每天至少吃到一顆蛋，遭酸民攻擊不知人間疾苦。(取材自臉書)
炎亞綸說每天至少吃到一顆蛋，遭酸民攻擊不知人間疾苦。(取材自臉書)

近來台灣缺蛋議題引起爭議，民眾怒訴買不到蛋，向來關心時事議題的炎亞綸（炎P）社群發聲：「自己每天至少吃一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？」儘管分享自己買蛋的地點，仍有酸民攻擊他養尊處優、不知人間疾苦，隨後他於社群發文道歉。

炎亞綸發文寫道：「最缺的就是我的同理心，我要跟因為我的留言而被冒犯的人說聲對不起，也要跟幫我說話的人說聲對不起。」最後仍強調「往後還是會繼續關心各類的議題，繼續愛每一個人。

台灣蛋荒有多嚴重？開兩家早餐店的藝人李易說，炎亞綸的論點也沒錯，「蛋當然買得到，只是你要用什麼價錢去吃」，他去年開店至今蛋價漲了三成，成本大增，「有幾天蛋不夠，我們甚至賣完就提早打烊了」。

李易說，疫情爆發以來蛋價已漲了一倍，他的店去年7月開張，「因為蛋價上漲，每月增加2.5元(台幣，下同，約814美元)成本，我已在籌畫第3、4家分店，若未來蛋荒不解，4家店加起來每月增加10萬成本，1年下來破百萬，這數字簡直開玩笑。」

幾天前，他台南店因為蛋賣完了，做不了生意只好提早打烊，沒想到賣早餐賣成限量，「如果蛋價只是浮動的，我們可以穩住價錢先不漲，雖然利潤降低，但一起把蛋荒撐過去。」他說，其他國家雖也缺蛋，但台灣的蛋成本確實高過他國。

炎亞綸為缺蛋議題發聲，卻引起正反兩極評論，後發文道歉。(取材自臉書)
炎亞綸為缺蛋議題發聲，卻引起正反兩極評論，後發文道歉。(取材自臉書)

社群 疫情 利潤

上一則

職場菜鳥王鶴棣 自帶「壕」氣鬧笑話

下一則

郭富城同框孔劉 男神最萌身高差

延伸閱讀

日本鬧蛋荒「含蛋菜單」丼飯、美乃滋都變貴了

日本鬧蛋荒「含蛋菜單」丼飯、美乃滋都變貴了
蛋荒引民怨 郭台銘酸蔡政府：今天「剩蛋」快樂嗎

蛋荒引民怨 郭台銘酸蔡政府：今天「剩蛋」快樂嗎
最長蛋荒 陳吉仲仍粉飾太平 綠繼續失分

最長蛋荒 陳吉仲仍粉飾太平 綠繼續失分
蛋價飆 議員致函蛋商討說法 農民團體促徹查是否哄抬價格

蛋價飆 議員致函蛋商討說法 農民團體促徹查是否哄抬價格

熱門新聞

中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
資深媒體人麥若愚親揭劉文正（圖）痛苦引退內幕。 （聯合報系資料照片）

謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

2023-02-17 18:41
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。(夏玉順提供)

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

2023-02-16 10:15
劉文正。（取材自微博）

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

2023-02-17 07:49
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

2023-02-20 07:43
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。（圖：夏玉順提供）

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

2023-02-16 18:46

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風