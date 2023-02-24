台蛋荒「每天吃蛋」？炎亞綸道歉：缺同理心

炎亞綸說每天至少吃到一顆蛋，遭酸民攻擊不知人間疾苦。(取材自臉書)

近來台灣缺蛋議題引起爭議，民眾怒訴買不到蛋，向來關心時事議題的炎亞綸（炎P）社群 發聲：「自己每天至少吃一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？」儘管分享自己買蛋的地點，仍有酸民攻擊他養尊處優、不知人間疾苦，隨後他於社群發文道歉。

炎亞綸發文寫道：「最缺的就是我的同理心，我要跟因為我的留言而被冒犯的人說聲對不起，也要跟幫我說話的人說聲對不起。」最後仍強調「往後還是會繼續關心各類的議題，繼續愛每一個人。

台灣蛋荒有多嚴重？開兩家早餐店的藝人李易說，炎亞綸的論點也沒錯，「蛋當然買得到，只是你要用什麼價錢去吃」，他去年開店至今蛋價漲了三成，成本大增，「有幾天蛋不夠，我們甚至賣完就提早打烊了」。

李易說，疫情 爆發以來蛋價已漲了一倍，他的店去年7月開張，「因為蛋價上漲，每月增加2.5元(台幣，下同，約814美元)成本，我已在籌畫第3、4家分店，若未來蛋荒不解，4家店加起來每月增加10萬成本，1年下來破百萬，這數字簡直開玩笑。」