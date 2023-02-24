吳宗憲上陸綜慘摔 網友想到意外過世高以翔

吳宗憲指錄節目還是安全第一。(取材自微博)

台灣主持人吳宗憲今年再飛到對岸工作，有網友日前貼出吳宗憲錄大陸綜藝節目的截圖及影片，該節目其中有一段是吳宗憲坐在翹翹板的一端，另一端則是賽車 手開車保持平衡，但最後任務失敗，吳宗憲連椅帶人被狠摔在地。吳宗憲表示，那是二、三年前錄的節目（其實是2017年、六年前），提到當年狠摔，他坦言「有一點太玩命了」，認為錄影還是安全第一。

該節目是山東衛視「超級驚喜」，遊戲規則是一位賽車手在巨型翹翹板上開車，翹翹板必須在2分鐘內保持5秒鐘的平衡，最後因為車子倒車無法保持平衡，吳宗憲和其他兩位女嘉賓坐的翹翹板一端被高高舉起，吳宗憲整個人失去重心，往後重摔在地，畫面看來怵目驚心。

當時現場除了椅子上的安全帶，完全沒有其他防護措施，眾人見狀紛紛圍上去關心，吳宗憲奮力爬起後，只笑笑說一句「褲子破了」；網友紛紛驚呼「好危險」、「一點安全措施都沒有，拿三個人的命在開玩笑」，還有人表示這畫面讓他不禁想到高以翔。

吳宗憲表示，那次倒地重摔仍心有餘悸：「真的有點恐怖，那個椅背的鐵條都插出來了。」