我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

吳宗憲上陸綜慘摔 網友想到意外過世高以翔

記者林怡秀╱綜合報導
吳宗憲指錄節目還是安全第一。(取材自微博)
吳宗憲指錄節目還是安全第一。(取材自微博)

台灣主持人吳宗憲今年再飛到對岸工作，有網友日前貼出吳宗憲錄大陸綜藝節目的截圖及影片，該節目其中有一段是吳宗憲坐在翹翹板的一端，另一端則是賽車手開車保持平衡，但最後任務失敗，吳宗憲連椅帶人被狠摔在地。吳宗憲表示，那是二、三年前錄的節目（其實是2017年、六年前），提到當年狠摔，他坦言「有一點太玩命了」，認為錄影還是安全第一。

該節目是山東衛視「超級驚喜」，遊戲規則是一位賽車手在巨型翹翹板上開車，翹翹板必須在2分鐘內保持5秒鐘的平衡，最後因為車子倒車無法保持平衡，吳宗憲和其他兩位女嘉賓坐的翹翹板一端被高高舉起，吳宗憲整個人失去重心，往後重摔在地，畫面看來怵目驚心。

當時現場除了椅子上的安全帶，完全沒有其他防護措施，眾人見狀紛紛圍上去關心，吳宗憲奮力爬起後，只笑笑說一句「褲子破了」；網友紛紛驚呼「好危險」、「一點安全措施都沒有，拿三個人的命在開玩笑」，還有人表示這畫面讓他不禁想到高以翔。

吳宗憲表示，那次倒地重摔仍心有餘悸：「真的有點恐怖，那個椅背的鐵條都插出來了。」

他透露當時有一些擦傷，「但就盡量配合節目，把它錄完，有一點太玩命了，哈哈哈」，他也坦言，那次錄影後沒多久就發生高以翔事件，讓他心有所感，更體驗到錄影的安全性有多重要。

吳宗憲(中)多年前上陸綜遭到重摔，看來十分驚悚。(山東衛視截頻)
吳宗憲(中)多年前上陸綜遭到重摔，看來十分驚悚。(山東衛視截頻)

賽車

上一則

李玟爆住院開刀 「這輩子最大恐懼」

延伸閱讀

高EQ走過長相霸凌 陶晶瑩至今仍然天然美

高EQ走過長相霸凌 陶晶瑩至今仍然天然美
亞裔地鐵上被罵「帶病毒」 錄影報警卻「不算仇恨犯罪」

亞裔地鐵上被罵「帶病毒」 錄影報警卻「不算仇恨犯罪」
隋棠遭控「惡鄰」 她持錄影為證嗆鄰：帶著榔頭上樓罵

隋棠遭控「惡鄰」 她持錄影為證嗆鄰：帶著榔頭上樓罵
論文案插曲 蔡英文、彭文正聲請調閱法庭錄影獲准

論文案插曲 蔡英文、彭文正聲請調閱法庭錄影獲准

熱門新聞

中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
資深媒體人麥若愚親揭劉文正（圖）痛苦引退內幕。 （聯合報系資料照片）

謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

2023-02-17 18:41
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。(夏玉順提供)

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

2023-02-16 10:15
劉文正。（取材自微博）

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

2023-02-17 07:49
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

2023-02-20 07:43
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。（圖：夏玉順提供）

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

2023-02-16 18:46

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風