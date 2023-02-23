吳青峰當地陪 帶挪威「極光少女」體驗書法

歐若拉(右)和吳青峰互相在扇子上寫下彼此的中文名字。(圖:環球西洋提供)

來自挪威的「極光少女」歐若拉（AURORA）與金曲歌王吳青峰因去年合作一曲「Storm」結下跨國友誼，21日歐若拉首次赴台開唱，吳青峰除了驚喜現身演唱會，與歐若拉帶來「Storm」全球首唱外，也特別盡地主之誼，相約歐若拉一同進行書法 體驗。

歐若拉和吳青峰在書法老師Teresa的指導下，兩人互相在扇子上寫下彼此的中文名字，送給對方作紀念，歐若拉還因為太愛青峰的手寫字，加碼要求青峰直接寫在她的外套上，還保證要把青峰的作品掛在自家牆上每天欣賞，讓青峰笑回：「每天都要發限動讓我檢查！」

第一次接觸書法的歐若拉對文房四寶感到相當新奇，她與青峰一拿到毛筆，便把毛筆當成化妝刷，假裝為對方補妝，展現兩人的好交情。當老師問兩人是否有信心成為書法大師時，歐若拉馬上用先前學到的中文自信回答：「當然！」

經過簡單的握筆與沾水試寫練習後，兩人正式將毛筆沾上墨汁，挑戰將對方的中文名字寫在扇子上。前面有認真聽老師介紹書法文化的歐若拉拿到範本後，馬上辨別出今天要寫的字體是隸書，讓老師大讚歐若拉根本是天才，青峰看到她的成品更驚嘆：「寫得比多數本地人還漂亮！」此外，老師也特別為中文系畢業的青峰增加難度，將歐若拉的名字設計成一款以行草為基礎的創作，巧妙將中文譯名與英文名融合進字體內，青峰以資優生的超快速度完成這項挑戰，他搞笑說：「因為我寫的是草書，所以怎麼寫都對！」

最後兩人也將這份別具意義的作品送給對方留念，非常欣賞青峰手寫字的歐若拉，最後更突然拿出自己暗藏許久的白色外套，問青峰說：「你願意在我的外套上寫字嗎？」青峰驚嚇問：「真的嗎？是認真的？」最後青峰在外套上寫下「親愛的歐若拉」並署名，歐若拉邊看邊發出讚嘆，更激動擁抱青峰表達感謝之情；昨天上午離台時，她還直接穿著這件外套前往搭機，顯見對這件獨一無二的作品的喜愛。

青峰表示因為已經 20 年沒有上過書法課，過程其實有點緊張：「雖然平常很愛寫字，但都是照自己的方式去寫，今天突然要上課，還好老師人很好，還巧妙的把歐若拉的英文名字設計在中文裡。」初次體驗書法的歐若拉分享道：「我之前從未學過書法，這對我來說是一個挑戰，但非常有趣，我很享受其中！」