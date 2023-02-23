網傳離婚、財產被奪 大S出示具俊曄「無犯罪」證明

陸網瘋傳大S癲癇發作送醫，具俊曄藉此捲走大S台幣2.2億元財產，遭到當事人駁斥。（取材自Instagram）

大S 與汪小菲離婚後，閃嫁昔日舊愛具俊曄 ，不料卻引發風波。21日晚間微博 瞎爆大S癲癇發作送醫，具俊曄藉此捲走大S財產2.2億元台幣（約725.2萬美元），配圖還誤用成徐若瑄，大S透過經紀人做出回應，並表示以後要以法律維權，並出示具俊曄的無犯罪證明。

「噓！星聞」報導，大陸網上近來頻傳大S與具俊曄離婚，並指出大S癲癇發作送醫、具俊曄拿不出無犯罪紀錄所以必須回南韓等負面消息，新浪娛樂詢問經紀人，大S經紀人表示，具俊曄目前人就在台灣，同時出示具俊曄的南韓、台灣兩地的無犯罪紀錄證明，並懇切希望有心人士不要再散播謠言，「明眼人都看得出來，那些假新聞就是要騙取流量的。」

微博上一個營銷號「全娛樂獨家」，21日發文指「今早大S突‮癲然‬癇‬復發，全身‮腫浮‬昏迷，被緊‮送急‬入‮院‬搶救，具俊‮在曄‬大S癲復癇‬發前‮走捲‬了大S台幣2.2億元財產，大S也疑似‮因是‬具俊曄‬捲走自己‮財錢‬被氣‮癲到‬癇復‮發‬的」，但是其一張配圖有誤，躺在床上的人不是大S，是徐若瑄當初懷孕時，躺在床上洗頭的照片。當晚大S的關鍵字還一度衝上微博熱搜冠軍。