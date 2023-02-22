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金馬影后陸小芬息影20年 曝身心出問題心律不整險休克

記者黃保慧／即時報導
金馬影后陸小芬息影長達20多年。(記者李政龍／攝影)
金馬影后陸小芬息影長達20多年。(記者李政龍／攝影)

金馬影后陸小芬息影長達20多年，今年以電影「本日公休」與影迷見面，22日她與監製吳念真、導演傅天余一同接受訪問，聊到離開螢光幕的這段時間，她很認真生活，因過去拍戲長期日夜顛倒，使得身心狀況不佳、心律不整，形容當時，「突然間有種休克的感覺」。

陸小芬起初是以歌手身分出道，80年代演過多部電影，以「看海的日子」拿下第20屆金馬獎影后，卻在90年代淡出演藝圈，她放下工作回歸生活的日子，說道：「20年來認真生活，生活就是很普通、平實，我每天透過靜坐，一直在沉澱自己的繁雜思緒。」

她提到以前拍戲的生活沒有自己的空間，比喻就像混濁的一杯水，「拍戲生活過程長期處在日夜顛倒、春夏秋冬不規律，我整個狀態、心智不太健康，我疲憊不堪，壓力造成力不從心，無力感。」她透露嚴重時會心悸、心律不整，有時還忽然會有休克的感覺，只能趕快喝杯水舒緩不適。

陸小芬表示，這些年來的沉潛沒有白費，不僅學習印度古老醫學、精油、靈氣等等興趣，讓自己擁有選擇的自由，她開心分享，因為自己狀態好了，才讓她遇上一部好電影，「透過沉澱才會萃取出很清澈的一杯水，儲備正能量，等到『本日公休』的劇本。」

此外，陸小芬的爸爸在得知女兒再次拍電影感到很期待，遺憾的是，沒能等到「本日公休」的成品就離世了，但陸小芬沒有遺憾，微笑表示，「法喜充滿」，也說：「我知道他會來看電影，而且會保佑，我心裡一直有他。」

金馬影后陸小芬息影長達20多年。(記者李政龍／攝影)
金馬影后陸小芬息影長達20多年。(記者李政龍／攝影)
監製吳念真(左起)、陸小芬、導演傅天余出席「本日公休」訪問。(記者李政龍／攝影)
監製吳念真(左起)、陸小芬、導演傅天余出席「本日公休」訪問。(記者李政龍／攝影)
陸小芬分享過去拍戲長期日夜顛倒，使得身心狀況不佳。記者李政龍／攝影
陸小芬分享過去拍戲長期日夜顛倒，使得身心狀況不佳。記者李政龍／攝影

電影 醫學 導演

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