夏玉順回應機上大鬧事件 宣布將退出演藝圈

知名經紀人夏玉順近來屢遭爆料，令他身心崩潰。(本報資料照片)

資深經紀人夏玉順因誤傳劉文正 死訊，隨即又被爆出1月底搭乘華航飛機來美時在機上失控鬧事，不只對機組人員咆哮，還逼空姐幫忙穿襪。沉默三天後，夏玉順主動透過越洋電話還原事情經過。

夏玉順表示自己沒有大鬧，且因他長期失眠 導致有憂鬱症 和躁鬱症，身心狀況不佳，他認為自己是華航40多年的老客人，華航本因以客為尊，卻遭到如此待遇，導致他名譽遭到破壞，忍不住痛哭失聲，表示未來將會退出演藝圈。

華航發聲明表示，1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警帶走。

而根據影片這位客人就是經紀人夏玉順，夏玉順日前還原事情經過，但因他情緒不穩，回答得斷斷續續，他指稱自己是因為旅行社訂錯票，沒有訂到商務艙，但因他都乘坐輪椅，所以當天只是想看輪椅來了沒。

「我只是走到前面兩區經過商務艙去看輪椅來了沒，結果沒看到啊。」夏玉順說所有人都勸他不要看新聞，但是他認為自己搭乘華航班機已經40幾年了，「華航不是以客為尊嗎？我這一輩子的名譽都被破壞了。」他說。

至於穿襪子事件，他則解釋當天是因為穿的太厚的襪子整個卡住拉不上去，才請空姐幫忙。講到激動處夏玉順忍不住崩潰痛哭失聲，他表示自己長期受憂鬱症和躁鬱症所苦，這幾天狀況更不好，很多次想不開，他之後會找時間對外說明，待事情解釋清楚他將會退出圈子。