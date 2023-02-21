三寶媽王渝文息影15年 取得法國花藝師執照

王渝文(右)息影15年，難得與陳婉婷一起公開現身品牌活動。（記者吳致碩／攝影）

51歲台灣資深女星王渝文與植劇場演員陳婉婷出席花藝精品活動，王渝文息影15年難得現身，她坦言復出拍戲已不太可能，目前還是希望將時間留給家人，這些年來為此推掉不少戲，她親曝貴婦生活，表示曾為孩子們做過最瘋狂的事是雙胞胎還在腹中時，即挺著大肚排隊報名明星幼稚園，等到有名額時，雙胞胎已上小學。

王渝文曾拍過電影 「飲食男女」、以「青少年哪吒」入圍 金馬獎女主角，當年也演過經典八點檔「舊情綿綿」、「台灣龍捲風」，精湛演技令人印象深刻，她2005年與圈外男友結婚，夫妻育有15歲雙胞胎兒子、9歲女兒，淡出演藝圈後，王渝文曝光超狂新身分，從家庭主婦轉為專業花藝師還開班授課。

她笑稱：「剛當媽時很緊繃，照顧孩子把屎把尿，凡事親力親為，等孩子大一點，我就想調整時間，找自己喜歡的事物學習」，於是接觸花藝，並拜師學藝，取得法國花藝師執照，進而在去年11月與幾位好友成立「花草學系」，透過插花、精油，幫助學員達到放鬆效果。

王渝文雖聲稱「現在沒有特別想拍戲了」，但還是喜歡追劇，表示最近追韓劇「浪漫速成班」，看到劇中為孩子排隊報名補習班，她表示孩子們沒補習，倒是曾挺大肚排幼稚園名額，也排過讀經班，對於孩子們的課業， 她不特別要求，若考不及格？她表情轉為難：「還是希望不要低於70分啦」。

至於老公因工作關係經常往返於台港兩地，一周有五天不在家，尤其疫情 三年最嚴重，形容自己是「偽單親」，因為老公光是防疫旅館就住了2個月，「出差一趟就會隔很久才會回來」，如今解封狀況好些，夫妻則會找時間看電影約會。