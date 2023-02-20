青峰失聲找不出病因 脫口「可以退休一下」

魚丁糸青峰預告會休息一段時間。（記者李政龍／攝影）

魚丁糸上周末在「池堂影夜演唱會」正式宣告蘇打綠回歸，形同未來擁有兩種身分，不過短時間工作仍以復刻專輯為主，青峰直言「一首都不能少，我們要擁有自己的母帶」，至於蘇打綠動向？他語帶保留稱可以期待一下蘇打綠日（指5月30日），但是會先讓身心好好休息一段時間。

他先前透過社群 分享對於自己聲音老化的看法，會後表示就醫找不出失聲病因，除了調整飲食習慣，加上針灸、吃中藥調理，也想增強心理層面，青峰說：「對於聲音這件事情，以前最快樂的事情就是唱歌，唯一最快樂的事情，變成有天會擔心站在台上變成不快樂的事情，不太敢確定繼續下去是不是對的，想讓這件事健康一點。」

魚丁糸正式宣告蘇打綠回歸，形同未來擁有兩種身分。（記者李政龍／攝影）

至於休息多久他沒有答案，要等到恢復成百分之百的狀態嗎？他直言不太可能恢復到百分之百，得視情況而定，盡量努力以原Key呈現，但不諱言總有一天會考 慮降Key演出，甚至脫口「可以退休 一下」，他解釋退休像是下課，希望可以自由切換身分。

日前是「池堂影夜演唱會」最終場，問及新計畫？魚丁糸表示真的沒有，而馨儀前晚首場淚崩，昨晚成功hold住情緒，青峰會後追問落淚原因，她透露寫talking內容時就忍不住崩潰，尤其近期頻頻感冒，想起自己有次累過頭掛急診以及跟團員之間的相處點滴，情緒一次爆發。