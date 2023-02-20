戴立忍「明天比昨天長久」登柏林影展 挑戰演出單親爸
台灣男星戴立忍和歷經兩年試鏡選出的新加坡素人陳嘉良所主演的電影「明天比昨天長久」，入圍2023年柏林影展「新世代單元」，角逐該單元最高榮譽的水晶熊獎，並首映。雖然戴立忍沒親臨現場，但他仍感到與有榮焉，也開心分享與新加坡電影工作團隊一起工作是令人愉快的經驗。
「明天比昨天長久」為新加坡新銳導演姚志衞執導作品，由台灣、新加坡、法國、葡萄牙合資合製，並獲文策院「國際合作投資專案計畫(TICP)」投資之作品。電影在台灣還未上映，但已在國際影展獲得不錯的佳績，這回在柏林影展首次公開放映，獲得廣大的迴響，好評不斷，導演姚志衞表示，「少年時祖母過世、父親生病，才發覺我需要自己去面對疾病、面對失去，因此有了這部電影創作的想法。這是一個少年經過傷痛、失去後，面對自我成長的旅程」。
製作人陳璽文表示：「這是一部在疫情之下完成的跨國合作作品，經歷了非常多困難之後，終於能在柏林首映，讓全球的觀眾看到影片中的台灣山林，希望柏林影展觀眾的掌聲可以持續到更多地方，也期待這部影片未來在台灣上映時，能讓觀眾產生共鳴」。而首次參加柏林影展的陳嘉良則說：「很喜歡導演述說的這個故事，為了進入角色，我會寫角色日記，也會用大量音樂讓自己進入角色。」
此外，對於本片能入圍並角逐水晶熊獎，戴立忍表示：「和新加坡電影工作團隊一起工作是令人愉快的經驗，即使偶爾在不能完全控制條件的拍攝環境中，導演和工作團隊仍能有條不紊地完成預設的拍攝目標。熱情且友善，年輕但專注，專業又富創意。是一群你可以完全信賴、而且希望再次合作的電影工作者。」
陳嘉良第一次挑大梁演戲就與戴立忍有許多精采對戲，也是本片的一時之選，導演表示，在試鏡時陳嘉良細膩的呈現出微妙的情感戲，令人驚嘆，同時他對於劇本中文字所呈現的氣氛也能精準掌控，和其他演員對戲時也完全不怕生、自然演出。從外而看，他完全符合角色「明」的個性，他具有芭蕾舞蹈的背景，這也使得他的肢體語言擁有律動性而不至於僵硬。
而戴立忍挑戰演出單親爸爸「道康」一角，是名除蟲消毒工人，每天負責晚班的他，需要克服艱難的工作，但他掙扎在生活中，背負著工作帶來的後遺症病與壓力，是從影以來的挑戰。
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