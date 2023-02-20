戴立忍「明天比昨天長久」登柏林影展 挑戰演出單親爸

陳嘉良(左)第一次挑大梁演戲就與戴立忍有許多精采對戲。（圖：飛望影像、AKANGA FILM ASIA提供）

台灣男星戴立忍和歷經兩年試鏡選出的新加坡 素人陳嘉良所主演的電影 「明天比昨天長久」，入圍2023年柏林影展「新世代單元」，角逐該單元最高榮譽的水晶熊獎，並首映。雖然戴立忍沒親臨現場，但他仍感到與有榮焉，也開心分享與新加坡電影工作團隊一起工作是令人愉快的經驗。

「明天比昨天長久」為新加坡新銳導演 姚志衞執導作品，由台灣、新加坡、法國、葡萄牙合資合製，並獲文策院「國際合作投資專案計畫(TICP)」投資之作品。電影在台灣還未上映，但已在國際影展獲得不錯的佳績，這回在柏林影展首次公開放映，獲得廣大的迴響，好評不斷，導演姚志衞表示，「少年時祖母過世、父親生病，才發覺我需要自己去面對疾病、面對失去，因此有了這部電影創作的想法。這是一個少年經過傷痛、失去後，面對自我成長的旅程」。

製作人陳璽文表示：「這是一部在疫情之下完成的跨國合作作品，經歷了非常多困難之後，終於能在柏林首映，讓全球的觀眾看到影片中的台灣山林，希望柏林影展觀眾的掌聲可以持續到更多地方，也期待這部影片未來在台灣上映時，能讓觀眾產生共鳴」。而首次參加柏林影展的陳嘉良則說：「很喜歡導演述說的這個故事，為了進入角色，我會寫角色日記，也會用大量音樂讓自己進入角色。」

此外，對於本片能入圍並角逐水晶熊獎，戴立忍表示：「和新加坡電影工作團隊一起工作是令人愉快的經驗，即使偶爾在不能完全控制條件的拍攝環境中，導演和工作團隊仍能有條不紊地完成預設的拍攝目標。熱情且友善，年輕但專注，專業又富創意。是一群你可以完全信賴、而且希望再次合作的電影工作者。」

陳嘉良第一次挑大梁演戲就與戴立忍有許多精采對戲，也是本片的一時之選，導演表示，在試鏡時陳嘉良細膩的呈現出微妙的情感戲，令人驚嘆，同時他對於劇本中文字所呈現的氣氛也能精準掌控，和其他演員對戲時也完全不怕生、自然演出。從外而看，他完全符合角色「明」的個性，他具有芭蕾舞蹈的背景，這也使得他的肢體語言擁有律動性而不至於僵硬。

而戴立忍挑戰演出單親爸爸「道康」一角，是名除蟲消毒工人，每天負責晚班的他，需要克服艱難的工作，但他掙扎在生活中，背負著工作帶來的後遺症病與壓力，是從影以來的挑戰。