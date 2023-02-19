奪回「蘇打綠」竟出意外 青峰驚曝吃很多止痛藥

魚丁糸馨儀(右)昨晚首場淚崩。(圖：環球音樂提供)

魚丁糸「池堂影夜演唱會」19日在台北小巨蛋邁入第2場，不同於首場的催淚告白，馨儀重振旗鼓道出這些日子的心境，並要觀眾忘記昨日的暴哭畫面，喊話無論前方有什麼挑戰，「我們就是一直在往前走」，青峰則說：「雖然妳覺得自己講話結結巴巴、支離破碎，但是組合起來滿感人的。」不忘獻上緊緊的擁抱。

他們打了數場官司後於去年正式奪回「蘇打綠」商標，昨晚大聲自介「我們是蘇打綠」，讓1萬名粉絲情緒為之沸騰，團員阿龔照舊於開場前驚喜現身搖滾區，帶著中提琴與數位街頭藝人帶來近20分鐘的演出，成為彩蛋之一。

他們一連帶來「空氣中的視聽與幻覺」、「遊樂」等歌曲，唱完「近未來」、「小時候」、「星月花火」組曲後，青峰預告有人要哭了，馨儀火速懺悔「我懷疑我吃錯感冒藥」，希望大家忘記她的失控模樣，青峰直呼：「我剛上場前也吃很多止痛藥！但我沒哭阿，後半場不好說。」馨儀表示要為首場超時罰款負責，青峰緩頰「昨天是補班害的，今天就準時開唱」，接著打趣稱年紀大沒辦法這樣唱，「我們要向國際發展，朝向（演出）80或70分鐘。」