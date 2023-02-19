我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

「是羋月爸爸嗎？」 趙文瑄就醫被認出

娛樂新聞組╱綜合報導
趙文瑄回台健檢被麻醉師認出。 (取材自微博)
趙文瑄回台健檢被麻醉師認出。 (取材自微博)

62歲台灣男星趙文瑄當年演出李安執導電影「囍宴」暴紅，隨後更接演「飲食男女」、「宋家皇朝」等重要電影，後來則到大陸發展，近來他回台灣住院取出腿部鋼釘，醫生藉此幫忙安排體檢，他當天全程配戴口罩且用另一個名字掛號，豈料還是被麻醉師一眼認出，還問說「你是不是羋月的爸爸？」讓他又驚又喜。

趙文瑄上個月返台住院開刀，笑說：「整整兩年半了，也該把小腿裡那根天殺的『異物』取出來了。」他在微博分享住院趣事，表示上回住院醫生幫忙安排健檢，做大腸鏡時負責的麻醉師是位「小姐姐」，正當小姐姐拿起超粗針頭準備刺下時，突然問趙文瑄是不是在「羋月傳」中飾演羋月的爸爸？隨後小姐姐更脫口說出劇中台詞「老虎的屁股摸不得」，讓趙文瑄當場笑出來。

趙文瑄隨後反問麻醉師怎麼認出來的？對方則回說：「我只看你那雙眼睛就能認出來」

趙文瑄去年自曝確診消息，被問是否有打疫苗，他則逗趣回說：「一針也沒打。而且我幸災樂禍地告訴周遭打過的人：你們五年之內都會死掉！」不過網友認為這麼說不妥，他則幽默回：「你想蜀黍（叔叔）周圍都是些什麼人？大家都置之一笑，歡樂得很，咸認為率先死掉的比較有可能是蜀黍（叔叔）」。

電影 口罩 疫苗

上一則

布魯斯威利失智沒得醫 「雙面嬌娃」72歲女主角更堪憂

下一則

戲說從頭／梅莉史翠普領軍 「別說不可能」救地球

延伸閱讀

支持2024郭柯配?王金平：媒體亂講、亂七八糟

支持2024郭柯配?王金平：媒體亂講、亂七八糟
佛光山弔唁被問是否選2024 郭台銘：佛門聖地不打誑語

佛光山弔唁被問是否選2024 郭台銘：佛門聖地不打誑語
燈會拍照被邊緣化？ 柯文哲：大家看燈又不是看我

燈會拍照被邊緣化？ 柯文哲：大家看燈又不是看我
淡出演藝圈首受訪 張小燕用3年靜下來

淡出演藝圈首受訪 張小燕用3年靜下來

熱門新聞

劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

2023-02-15 01:55
劉文正15日被傳病逝，家人表示才和他通過電話。(本報資料照片)

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-15 23:03
陳飛宇床照曝光。(取材自微博)

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

2023-02-13 00:39
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。(夏玉順提供)

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

2023-02-16 10:15
李玟情人節突然發文表示離開是最好的選擇。(取材自微博)

李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排

2023-02-13 21:54
劉文正。 圖／聯合報系資料照

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

2023-02-15 15:53

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪