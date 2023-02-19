「是羋月爸爸嗎？」 趙文瑄就醫被認出

趙文瑄回台健檢被麻醉師認出。 (取材自微博)

62歲台灣男星趙文瑄當年演出李安執導電影 「囍宴」暴紅，隨後更接演「飲食男女」、「宋家皇朝」等重要電影，後來則到大陸發展，近來他回台灣住院取出腿部鋼釘，醫生藉此幫忙安排體檢，他當天全程配戴口罩 且用另一個名字掛號，豈料還是被麻醉師一眼認出，還問說「你是不是羋月的爸爸？」讓他又驚又喜。

趙文瑄上個月返台住院開刀，笑說：「整整兩年半了，也該把小腿裡那根天殺的『異物』取出來了。」他在微博分享住院趣事，表示上回住院醫生幫忙安排健檢，做大腸鏡時負責的麻醉師是位「小姐姐」，正當小姐姐拿起超粗針頭準備刺下時，突然問趙文瑄是不是在「羋月傳」中飾演羋月的爸爸？隨後小姐姐更脫口說出劇中台詞「老虎的屁股摸不得」，讓趙文瑄當場笑出來。

趙文瑄隨後反問麻醉師怎麼認出來的？對方則回說：「我只看你那雙眼睛就能認出來」

趙文瑄去年自曝確診消息，被問是否有打疫苗 ，他則逗趣回說：「一針也沒打。而且我幸災樂禍地告訴周遭打過的人：你們五年之內都會死掉！」不過網友認為這麼說不妥，他則幽默回：「你想蜀黍（叔叔）周圍都是些什麼人？大家都置之一笑，歡樂得很，咸認為率先死掉的比較有可能是蜀黍（叔叔）」。