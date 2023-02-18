高EQ走過長相霸凌 陶晶瑩至今仍然天然美

陶晶瑩自豪身上每一個地方都是天然的。（記者李政龍／攝影）

陶晶瑩日前出席記者會，分享自己的保養之道。她從出道起就因外表被奚落，也一度動念要割雙眼皮。但她後來因為怕痛等因素，至今維持天然美，也靠時間證明自己有著超越容貌的魅力與實力。

53歲的陶晶瑩向來有著高EQ，她在進入演藝圈後因外表受到不少言語霸凌，至今難忘錄影時總站在最旁邊，被嘲笑像「青蛙」還得點頭稱是。但她顧全大局，就算內心非常受傷，卻依舊笑臉以對。後來靠著化妝，加上審美風氣改變，家人也給她極大自信，讓她活出自己的樣貌。

當被問到「劉文正 死而復生」一事，陶晶瑩表示，得知劉文正過世後，還很難過地打給張小燕，非常遺憾入行後沒有訪問到他。如今劉文正「沒死」，陶晶瑩感嘆：「攸關生死的消息真的不能這樣子，因為你真的不知道會影響多少，親戚朋友會嚇到。」

而吳淡如因為AI 電腦繪圖在網路上受到非議，日前甚至被檢舉到臉書 一度關閉，只能再度發文道歉。陶晶瑩認為吳淡如堅強又聰明，向來走得很前面，兩人確實有聯絡，但聊的是AI生成軟體如何使用，陶晶瑩也自己畫了幾張作品，感謝吳淡如的分享，才讓她接觸到這個軟體。

正巧陶晶瑩最近主持的新節目「哈囉！毛小孩」班底許富凱、曹佑寧各有心事，陶晶瑩透露，得知許富凱父親過世後，有傳訊關心他，尤其上周錄影正是他最煎熬的時候，來賓都有給他安慰擁抱，許富凱也沒有流露太多悲傷情緒，敬業完成錄影才趕回高雄。

至於曹佑寧和王淨的戀情，陶晶瑩直言不便代答太多，只能先爆一點節目雷，因為小賴在節目中藉著「戀愛ING」這首歌揶揄曹佑寧「是你現在的狀態嗎」，大夥就跟著起鬨。當然曹佑寧私下和陶晶瑩聊了不少，但她全數化為一句祝福，笑稱：「難怪記者會上問到前女友時，他沒有太難過。」