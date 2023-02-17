李心潔不只當3個孩子的媽 47歲全新身分曝光

李心潔在「我的名字叫李心潔」成主角，分享生命故事及教育理念。（甲上提供）

李心潔統籌「孩子你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片，是由金馬影后李心潔及藝人好友們創立的小黃花基金所拍攝，李心潔不僅擔任全系列監製，更首度擔任導演 ，執導提倡華德福教育 的「山頂小屋」，全程親力親為，就為了獻給全天下父母四篇章「愛‧學會」分享書。

全系列紀錄片以「愛」的視角為出發點，紀錄探討家庭關係和親子教育模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流，另外三部紀錄片則集結新銳導演陳勝吉與池家慶執導，分別是以李心潔為紀錄片主角，分享她生命故事「我的名字叫李心潔」、長期追蹤在家自學家庭的「鴕鳥騎士」、華文學校教育「我是誰？」，主題範圍相當多元也充滿溫情，相當適合父母帶孩子共同觀賞。

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47歲李心潔事業有成，除了最廣為人知的演員及歌手身份，她同時也是畫家、作家、監製，以及全職媽媽，也因此身為照顧三個孩子的母親身份，她相當在乎孩子的成長過程和教育，並且與同樣愛戴兒童的演藝圈姊妹淘藝人楊采妮、梁詠琪和許茹芸，聯手於2007年成立小黃花慈善基金。