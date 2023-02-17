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謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

噓！星聞／即時報導
資深媒體人麥若愚親揭劉文正（圖）痛苦引退內幕。 （聯合報系資料照片）
資深媒體人麥若愚親揭劉文正（圖）痛苦引退內幕。 （聯合報系資料照片）

「偶像始祖」劉文正死訊烏龍成為近日熱門話題，資深媒體人麥若愚則透露，當年他訪問劉文正時曾告訴他引退的痛苦真相。

麥若愚近日在《新聞挖挖哇》節目表示，劉文正過去曾引退2年，1986年他再度回台親自澄清所有謠言，打算跳脫歌手身分來籌備培養歌手新人、籌組「飛鷹唱片」。當時劉文正上張小燕節目《周末派》，麥若愚回憶起當天盛況表示，電視台樓下擠滿影迷、媒體、藝人好友等等，他見到劉文正後則努力拜託希望能有採訪的機會，劉文正則請麥若愚給電話，「那時候沒有手機，只有公司跟家裡電話，我就把我家電話抄給他了」。他原以為會被「呼嚨」，沒想到當晚就接到劉文正的電話。

麥若愚表示，兩人當晚聊了大概1小時，「他就跟我講了很多他的心情，他當時那一次回來就是要闢謠，因為他兩年沒有見，謠言滿天飛，有人說他倒嗓了，有人說他離世了，也有人說他身患惡疾，他就要出來給大家看，他說你看我是不是白白胖胖的，很健康」。

過去劉文正曾在得獎時對外表示「演藝圈不複雜」，但後來卻告訴麥若愚「終於知道演藝圈的複雜了」，直言此事與引退有關，更透露兩年前離開演藝圈是因為已經有點厭倦。劉文正在電話中還提到，過去自已屢創紀錄，但到後來他已經不知道該如何再突破，還常為此睡不著、作惡夢，最後才選擇華麗轉身離開。

劉文正 手機

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