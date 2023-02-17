我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

夏玉順黑歷史起底 被爆騙過甄珍、高凌風

​​娛樂新聞組／綜合報導
一代巨星劉文正遭到資深經紀人夏玉順「賜死」。（本報資料照片）
一代巨星劉文正遭到資深經紀人夏玉順「賜死」。（本報資料照片）

一代巨星劉文正遭到資深經紀人夏玉順「賜死」一事鬧得沸沸揚揚，夏的黑歷史也頻頻浮上檯面掀起熱議。白冰冰經紀人陳孝志日前就在臉書爆料，年輕時曾與夏玉順合作經紀，夏為了留住經紀約，竟指使他去放藝人的假消息，並私自將藝人帶走，「那張嘴真的是……。」女星熊海靈也痛批曾被夏玉順所騙，高凌風、甄珍也是受害者。

一代巨星劉文正遭到資深經紀人夏玉順「賜死」。（本報資料照片）
一代巨星劉文正遭到資深經紀人夏玉順「賜死」。（本報資料照片）

綜合ETtoday、TVBS報導，陳孝志當年簽下日本當紅男星加勢大周到台發展，因為資歷淺，便找來夏玉順合作負責經紀，沒想到對方為了把加勢大周留在台灣，就叫他去放消息，謊稱加勢大周「破產負債」、「沒人氣」，當時他便拒絕夏玉順的指使，豈料夏變成私下說他能力不足、對事業沒幫助，最後擅自把藝人騙走。

知名經紀人夏玉順捏造劉文正死訊。(本報資料照片)
知名經紀人夏玉順捏造劉文正死訊。(本報資料照片)

陳孝志感嘆，當時他本有一手好牌，結果卻因夏玉順而沒做起來，令他相當無奈。

如今又鬧出劉文正「死而復生」風波，陳孝志痛批夏玉順：「這種亂編的謊言浪費公共資源，有必要抬高身價嗎？我相信劉文正前輩絕不是像你說的那樣，以前跟你合作還不曉得你的個性跟那張嘴嗎，無言。」

熊海靈在臉書發文，「這位前經紀人30年前在台南熱城歌廳包檔，我和高凌風由唱片公司安排接了7天的餐廳秀， 結果這位經紀人跑掉一毛錢都沒有付給我們藝人，超級惡劣，甄珍也被騙過一次。」

劉文正 臉書 破產

上一則

楊紫瓊「媽的」家族再團聚 今春主演「西遊ABC」扮觀音

延伸閱讀

劉文正死訊逆轉 大姊大張小燕重話批：經紀人瘋了

劉文正死訊逆轉 大姊大張小燕重話批：經紀人瘋了
中國捧20億台幣邀劉文正復出？微博網友傻眼：詐騙吧

中國捧20億台幣邀劉文正復出？微博網友傻眼：詐騙吧
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用
劉文正烏龍死訊白冰冰也傻眼 「這玩笑真的不好笑」

劉文正烏龍死訊白冰冰也傻眼 「這玩笑真的不好笑」

熱門新聞

劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

2023-02-15 01:55
劉文正15日被傳病逝，家人表示才和他通過電話。(本報資料照片)

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-15 23:03
陳飛宇床照曝光。(取材自微博)

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

2023-02-13 00:39
劉文正。 圖／聯合報系資料照

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

2023-02-15 15:53
李玟情人節突然發文表示離開是最好的選擇。(取材自微博)

李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排

2023-02-13 21:54
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。(夏玉順提供)

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

2023-02-16 10:15

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用