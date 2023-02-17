夏玉順黑歷史起底 被爆騙過甄珍、高凌風

一代巨星劉文正遭到資深經紀人夏玉順「賜死」。（本報資料照片）

一代巨星劉文正 遭到資深經紀人夏玉順「賜死」一事鬧得沸沸揚揚，夏的黑歷史也頻頻浮上檯面掀起熱議。白冰冰經紀人陳孝志日前就在臉書 爆料，年輕時曾與夏玉順合作經紀，夏為了留住經紀約，竟指使他去放藝人的假消息，並私自將藝人帶走，「那張嘴真的是……。」女星熊海靈也痛批曾被夏玉順所騙，高凌風、甄珍也是受害者。

一代巨星劉文正遭到資深經紀人夏玉順「賜死」。（本報資料照片）

綜合ETtoday、TVBS報導，陳孝志當年簽下日本當紅男星加勢大周到台發展，因為資歷淺，便找來夏玉順合作負責經紀，沒想到對方為了把加勢大周留在台灣，就叫他去放消息，謊稱加勢大周「破產 負債」、「沒人氣」，當時他便拒絕夏玉順的指使，豈料夏變成私下說他能力不足、對事業沒幫助，最後擅自把藝人騙走。

知名經紀人夏玉順捏造劉文正死訊。(本報資料照片)

陳孝志感嘆，當時他本有一手好牌，結果卻因夏玉順而沒做起來，令他相當無奈。

如今又鬧出劉文正「死而復生」風波，陳孝志痛批夏玉順：「這種亂編的謊言浪費公共資源，有必要抬高身價嗎？我相信劉文正前輩絕不是像你說的那樣，以前跟你合作還不曉得你的個性跟那張嘴嗎，無言。」

熊海靈在臉書發文，「這位前經紀人30年前在台南熱城歌廳包檔，我和高凌風由唱片公司安排接了7天的餐廳秀， 結果這位經紀人跑掉一毛錢都沒有付給我們藝人，超級惡劣，甄珍也被騙過一次。」