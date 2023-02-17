大陸捧6575萬美元邀劉文正復出？網友：是詐騙吧

劉文正其實活得好好的，引發大陸網友討論。（取材自微博）

息影多年的巨星劉文正 ，先前被前經紀人夏玉順證實已病逝於美國拉斯維加斯，但一夜之間案情大逆轉，劉文正出面跟二姨證實平安，夏玉順隨後回應表示是因為有人送上20億台幣（約6575萬美元）請他在大陸重開巡迴演唱，他拒絕才請夏玉順公布「死訊」，此番話在大陸微博 引發熱議，紛紛認為不可能，「這是接到詐騙電話了吧」。

夏玉順雖透露是因為大陸出價20億要找劉文正做50場巡迴演唱，被劉文正拒絕，隨後劉文正「一夜復活」在微博頓時衝上熱搜第一，有網友表示存疑，「20億，幸虧他不傻，不然肯定要被騙了」、「20多億？可不可以編好一點，再怎麼巨星也不值20億」。但也有網友指出劉文正的歌迷大多年紀較長，也比較有金錢餘裕可以出錢，如果他真的在大陸復出，勢必會有不少回響，但如今看來，復出機率趨近於零。

許多大陸網友在微薄上評論劉文正生死風波。（取材自微博）

此外，影視歌三棲的劉文正影響力擴及東南亞等海外地區，這起烏龍死訊不僅台灣媒體大幅報導，聯合早報、新明日報、星洲網等星馬媒體也持續轉載、報導。

許多大陸網友在微薄上評論劉文正生死風波。圖／摘自微博 劉文正的死訊烏龍引起新加坡、馬來西亞媒體高度關注。圖為新明日報刊登相關報導。（取材自臉書）

聯合早報報導，與劉文正同為新加坡 飛鷹唱片老闆的星國媒體人歐偉毅表示，去年9月曾聯繫劉文正，不相信劉文正過世的傳聞。新明日報也引述夏玉順表示，劉文正目前仍在美國。

夏玉順受訪解釋，至今還有人出價20幾億，且連年加價要劉文正到大陸開50幾場巡迴演唱會，「但他對賺錢沒興趣，29歲（應為39歲）就息影不唱，怎麼可能70歲才唱，他不想要有人再騷擾他」。

星洲網報導，得知劉文正死訊為烏龍一場後，巫啟賢回應表示，他認識的劉文正向來是光明磊落的君子，「不會拿自己的健康和生死大事來愚弄大眾，希望大家謹慎，以後這種事情再由外人傳出，必屬謠言」。